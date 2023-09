Esfuerzos conjuntos entre los Estados y las ONGs en defensa de las ballenas

Más de 30 organizaciones organizaciones de la sociedad civil latinoamericana, del Caribe e internacionales, presentaron un documento a los representantes de los países que integran el Grupo Buenos Aires, reunidos en la ciudad de Panamá, expresando su preocupación por las diferentes estrategias del bloque ballenero para debilitar la moratoria a la caza comercial y solicitaron que continúen articulando esfuerzos para garantizar la efectiva conservación de los cetáceos en el Siglo XXI.

En contra de la caza

Entre el 5 y 7 de septiembre, representantes de 11 países de Latinoamérica y el Caribe que son miembros de la Comisión Ballenera Internacional, conocido como Grupo Buenos Aires, se reunieron en la ciudad de Panamá con el objetivo de establecer una posición conjunta con miras a la 69ª Asamblea plenaria de este organismo internacional, que se realizará en Perú el próximo año. Este bloque está integrado por Argentina, Brasil, Chile, Colombia,Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay.

En la carta, los firmantes destacan la decisión que deberá tomar la Comisión el próximo año para definir el concepto de quorum para la adopción de propuestas. Este tema que parecería netamente de carácter procedimental tiene una importancia significativa debido a conductas adoptadas por una minoría de países, con intereses pro cacería, para boicotear decisiones claves para la conservación de las ballenas en este foro internacional.

Tal es asi, que durante las reuniones plenarias de la CBI realizadas en 2011 y 2022, países que apoyan políticas pro-balleneras de Japón, han utilizado el artilugio de abandonar la sala e incluso de no presentarse, aprovechando el vacío en cuanto a la definición de quorum, para impedir se apruebe por votación el establecimiento del Santuario Ballenas del Atlántico Sur.

Dada esta situación, las organizaciones solicitaron al GBA que articule esfuerzos para que se avance en una definición de quorum que brinde garantías para que evitar que esta conducta de los países balleneros se transforme en una práctica recurrente.

En la misiva, las organizaciones civiles también se refirieron a los intentos de países africanos de que la CBI adopte decisiones de incluir a las ballenas como una fuente de alimento para garantizar la seguridad alimentaria. Estas propuestas tienen como único objetivo debilitar la moratoria a favor de los intereses balleneros de Japón. Este país, si bien abandonó este foro internacional en 2019, continúa influenciando en las decisiones de un bloque minoritario que busca reabrir la caza comercial.

Al respecto, Elsa Cabrera, directora del Centro de Conservación Cetacea con más de 20 años de experiencia de trabajo en la CBI, señaló: “La seguridad alimentaria depende justamente de lo contrario. La ciencia ha demostrado el papel fundamental que tienen las ballenas, como fertilizadoras del océano, en la mantención de poblaciones saludables de peces y el bienestar de las pesquerías. Por eso es muy importante el llamamiento que realizamos las organizaciones civiles para que el GBA respalde la realización de un proyecto piloto orientado a evaluar los valores socio-económicos de los cetáceos vivos para el funcionamiento del ecosistema. Este tema es de máxima relevancia para el GBA pues, entre otros, proviene de una iniciativa histórica generada por los países de nuestra región”

Intentar reabrir la caza de ballenas en el contexto ambiental actual es inaceptable, expresaron desde el Instituto de Conservación de Ballenas. La ciencia ha demostrado la importancia de que tienen estos animales para mantener océanos sanos y productivos, es clave unir esfuerzos para su protección, agregaron.

Comité de Ordenamiento

Otro tema que las organizaciones incluyeron en el documento presentado al Grupo Buenos Aires, es el referido a las posibles reformas de la estructura y gobernanza que involucra la posible creación de un Comité de Ordenamiento. Las organizaciones firmantes instaron al GBA a continuar rechazando su establecimiento, ya que atenta directamente con los intereses conservacionistas, pues daría relevancia a temas de caza y pavimentaría una posible reanudación de operaciones balleneras comerciales, en momentos que esta actividad se encuentra en proceso de remisión

También hicieron un llamado para que el GBA apoye las acciones propuestas por el Comité Científico de la CBI para evitar la extinción de la vaquita marina . Esta especie, que habita en el Golfo de México, está al borde de desaparecer debido a la pesca ilegal de un pez conocido como totoaba, cuyas vejigas son exportadas a China.

Finalmente las organizaciones, reiteraron un llamado hecho en 2022 a los miembros del GBA para en estos encuentros se pueda brindar espacios más ampliados para la participación de los representantes de las organizaciones no gubernamentales y no limitados a una sesión virtual.

Roxana Schteinbarg, co fundadora del Instituto de Conservación de Ballenas y observadora acreditada ante la Comisión Ballenera Internacional expresó: “El Grupo Buenos Aires, llamado así por haber sido creado en una reunión realizada en esta ciudad, se ha consolidado como el principal bloque de paises en la Comision Ballenera Internacional en defensa de la conservación y uso no letal de las ballenas. Por este motivo estas reuniones intersesionales son claves para generar estrategias con miras a las próxima reunión plenaria. Tener un espacio de encuentro con la sociedad civil es fundamental de modo de poder contribuir sobre todo a partir del conocimiento científico y acercar la voz de la ciudadanía para la protección de estos animales”. (Fuente: ICB)