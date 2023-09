Desde enero ya entraron cinco millones de turistas al país

Desde enero hasta el 20 de septiembre, Argentina ya recibió 5 millones de turistas extranjeros, generando un impacto económico superior a los 3.700 millones de dólares, afirmó el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur), Ricardo Sosa.

Estas declaraciones las realizó al presidir una nueva reunión de directorio del Inprotur, con la participación de representantes de la Cámara Argentina de Turismo, el Consejo Federal de Turismo y el Ministerio de Turismo y Deportes, donde dio a conocer detalles estadísticos del comportamiento de los mercados emisores de turistas extranjeros hacia Argentina como consecuencia del trabajo de promoción turística internacional que realiza ese Instituto.

Uruguay, Brasil y Chile

En ese contexto, Uruguay encabeza el ranking como principal mercado emisor de turistas con 1.018.624, le sigue Brasil con 955.000, Chile con 934.233, Paraguay con 387.396 y completa el top 5 Estados Unidos con 375.251 turistas arribados a la Argentina. Sosa especificó que en el caso de Uruguay es el segundo mejor registro histórico y estos ocho meses y medio de 2023 ya sobrepasaron a toda la cantidad de turistas recibidos en 2019 (799.510). En ese contexto, en estos momentos se encuentran activas campañas de promoción en cines y vía publica en ese país.

En el caso de Brasil, los meses de julio, agosto y la primera quincena de septiembre de 2023 comparados con el mismo periodo de 2019, arroja que no sólo se recuperó totalmente el movimiento turístico, sino que creció por sobre la pre pandemia, con 105%, 104% y 126% respectivamente. Además, Brasil es el principal emisor de turistas por vía aérea y se estima que superará el millón de ingresos por todas las vías de ingreso hacia fines de septiembre. En Brasil, el Inprotur realizó más de 40 acciones presenciales de promoción, la última fue la semana pasada con una misión comercial a la que asistieron más de 170 tour operadores y agencias de viajes brasileñas que hicieron acuerdos comerciales con más de 25 empresarios argentinos. Y la semana entrante, Argentina estará presente en la Feria Abav en Río de Janeiro a donde tiene previsto asistir con más de 50 empresarios, destinos, entidades y representantes de cámaras regionales de turismo.

Sobre el mercado de Chile, Sosa informó que los 934.233 chilenos ingresados representan una recuperación y crecimiento por sobre niveles de la pre pandemia de un 115%, proyectándose que a fines de septiembre se superará el millón de turistas ingresados; desde marzo, mes a mes, Chile viene teniendo registros superiores a 2019 y además también es el principal emisor por vía terrestre (116% vs. 2019). Actualmente, el Inprotur tiene una fuerte campaña en vía publica en Santiago con las temáticas “A un paso” y “Viajero inteligente”.

Desde Estados Unidos y Europa

Con referencia al mercado estadounidense, destacó que los 375.251 turistas ingresados representan un 114% vs, 2019. Esto quiere decir que se recuperó totalmente el mercado y creció, algo que sucedió en el comparativo de todos los meses de 2023. Durante todo el año, el Inprotur viene desarrollando un fuerte posicionamiento del país, con presencia de activaciones a público final en las competencias deportivas más convocantes. Además, se han generado misiones comerciales apuntadas al trade en New York, Chicago, Miami y Los Angeles, entre otros.

También sobre Norteamérica, desde Canadá ingresaron más de 50.000 turistas representando un 101% vs. 2019, al igual que México que ya recuperó el 100% del movimiento turístico en el periodo de enero al 20 de septiembre. De hecho, la semana pasada el Inprotur participó de la feria IBTM en CDMX donde se realizaron importantes acuerdos para viajes de incentivos hacia Argentina.

Asimismo, al hablar de Europa, destacó la situación del mercado español, donde los 127.000 turistas ingresados representan una recuperación del 90% vs.2019 y es el principal emisor de turistas de Europa.

Sobre Latinoamérica, Perú ha demostrado una recuperación y crecimiento en agosto del 120% y la primera quincena de septiembre con un 101% vs. 2019.

Mientras que los mercados de Costa Rica y Ecuador han recuperado y crecido con niveles superiores a la pre pandemia gracias a los nuevos vuelos de Avianca entre ambos países y Argentina. Durante este 2023 ya ingresaron más de 50.000 turistas de esos países.