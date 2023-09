Curiosa estrategia de Patricia

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, apuntó contra sus dos principales competidores en las elecciones 2023, acusando la posibilidad de un acuerdo entre el peronismo y Javier Milei.

“Conozco mucho la historia del kirchnerismo y del peronismo para entender que el peronismo ha actuado siempre de la misma manera. Cuando ven que hay algo que le puede competir, lo compra, se lo mete adentro, le ofrece lo que no tiene. Me parece más una ingenuidad de Milei que un pacto hecho a las sombras”, analizó la ex ministra de Seguridad.

Resulta llamativo que sea Patricia quien pone bajo sospecha a Milei, cuando meses atrás protagonizaba una fuerte disputa interna en Juntos por el Cambio por querer sumar al libertario, mientras sus aliados se oponían.

Claro está que Pato necesita tomar distancia del candidato de La Libertad Avanza para conquistar votos que podrían ser afines a ambos; lo que ha llevado a la candidata presidencial a insinuar que hay un pacto Massa-Milei.