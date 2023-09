Cuis Taccari: “Representamos al 70% de los madrynenses”

Gastón Cuis Taccari, concejal electo de Puerto Madryn por el frente Juntos por el Cambio, le atribuyó a la alianza la representación del “70 por ciento de vecinos que está en desacuerdo con cómo se están realizando las cosas”.

Desde los estudios de AzM Radio, el contador habló de sus inicios en política y su recorrido hasta llegar al Concejo Deliberante. “Luego de protestar y estar en desacuerdo con las cosas que estaban pasando, en 2015 decidí tener una participación más activa. Creo que uno sin pensarlo hace política, cuando charla con amigos, familia o clientes, y lo que uno trata de transmitir son los buenos valores, los buenos principios. Estaba en un momento de mucha calentura y dije ‘¿por qué no canalizarla y participar?’”, rememoró.

A su vez, aseguró que ya se encuentra “trabajando activamente en proyectos junto al equipo. Sabemos cómo es la ciudad de Puerto Madryn, los problemas que tiene, las necesidades de los vecinos, que se vienen repitiendo desde hace muchos años. Muchos problemas no se están resolviendo, y por cómo viene la historia, es muy poco probable que se resuelvan. Si bien vamos a tener cuatro bancas, la felicidad no es completa, nosotros veníamos trabajando desde hace mucho tiempo y nuestro deseo era que se generara un cambio real en el municipio”.

En esa línea, Cuis Taccari consideró que no solo ejercerán la representación de los votantes de su alianza. “Si te ponés a pensar, nosotros como oposición representamos a alrededor del 70 por ciento de la población madrynense, no solamente a nuestro electorado, sino al 70 por ciento de vecinos de Puerto Madryn que está en desacuerdo con cómo se están realizando las cosas. Creo que los vecinos nos ven como un equipo competitivo, que realmente representa al espacio y confían en nosotros para generar un cambio”, aventuró.

El contador celebró la victoria de su compañero de partido Ignacio Torres en la elección que lo coronó gobernador de Chubut, aunque lamentó la falta de contundencia en el resultado.

“La alianza Juntos por el Cambio viene creciendo, al igual que el Pro, que dentro del frente es más significativo a la hora de llegar a una elección. Que haya ganado Nacho nos pone muy contentos. Realmente vemos que se va a realizar un cambio de perspectiva y de dirección. Hubiésemos deseado que fuera por más diferencia. Me preocupa que a pesar de las cosas que no funcionan la diferencia haya sido tan poca”, expresó. Pero creo que Nacho, con su equipo, tiene un gran desafío y muchas cuestiones que resolver, pero no va a estar solo.

