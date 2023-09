Crean una web oficial para informar avistamientos de OVNIs

El Departamento de Defensa de los Estados Unidos publicó una nueva web cuyo objetivo será que pilotos, controladores y otros profesionales afines envíen informes de fenómenos anómalos no identificados (UAP son sus siglas en inglés). El portal se llama AARO.mil (All-domain Anomaly Resolution Office) y todavía tiene apartados en desarrollo que, al entrar, enseñan una etiqueta en la que se lee ‘próximamente’.

De momento, lo que el Pentágono muestra en su nuevo portal es lo siguiente: ocho videos en los que se observan UAP, y archivos para informes y sesiones informativas del Congreso, comunicados de prensa y enlaces a otros recursos.

El General de Brigada de la Fuerza Aérea Pat Ryder, secretario de prensa del Ejército estadounidense, ha explicado para Universe Today que AARO.mil «servirá como una ventanilla única para toda la información disponible públicamente relacionada con AARO y UAP» (antes denominados UFO, u OVNI en español).

La creación de esta web evidencia la importancia que el Pentágono le está dando a la visión de dichos objetos voladores. Kathleen Hicks, subsecretaria de Defensa, clave en el establecimiento de AARO el año pasado, destacó a DefenseScoop que «la transparencia es un componente crítico» y que estaba dispuesta a compartir los descubrimientos que hiciesen con el Congreso y el público.

AARO.mil, cuando esté terminada, será un canal seguro y veraz en el que funcionarios gubernamentales, militares y contratistas actuales o anteriores registren informes de UAP. En un comunicado, han anunciado que en los próximos meses presentarán un mecanismo para que «el público en general» también pueda enviar sus informes.

Según la nueva página de defensa, el Pentágono define a los UAP como «fuentes de detecciones anómalas en uno o más dominios (aéreo, marítimo, espacial y/o transmedio) que aún no son atribuibles a actores conocidos y que demuestran comportamientos que no son fácilmente comprendidos». En ese sentido, la web detalla que aceptarán aquellos informes de avistamientos que presenten las siguientes características, Objetos en el aire que no son inmediatamente identificables, Objetos o dispositivos transmedios, y Objetos o dispositivos sumergidos que no son inmediatamente identificables y que muestran características de comportamiento o rendimiento que surgieren que los objetos o dispositivos pueden estar relacionados con objetos o dispositivos en las dos primeras categorías.

Cabe destacar que AARO.mil no hace en ningún momento referencia a que los UAP tengan posibles orígenes extraterrestres. De hecho, lo más probable es que la web se haga con el