Animalito e’ dios

Apenas unas semanas después de que una jirafa de un zoo estadounidense naciera sin sus manchas características, otra cría sin manchas ha sido vista y fotografiada en libertad por primera vez. El avistamiento sin precedentes se produjo en el Mount Etjo Safari Lodge, una reserva privada de caza en el centro de Namibia. Según la Fundación para la Conservación de la Jirafa, el guía turístico Eckart Demasius vio y fotografió a la cría de color marrón sólido durante un safari en esta reserva de unos 36 000 hectáreas. Demasius, que no estaba disponible para hacer comentarios, compartió sus fotos con la organización sin ánimo de lucro.

Sara Ferguson, veterinaria de animales salvajes y coordinadora de salud de la conservación en la fundación, afirma que los dos avistamientos recientes sin manchas son pura coincidencia y que no hay datos que sugieran que esta coloración se esté produciendo con más frecuencia que en el pasado.

Este hallazgo no es más que otro ejemplo de «la extraña forma en que funciona el mundo», dice, y añade que está «tan asombrada y satisfecha de que haya tanto por aprender y descubrir sobre las jirafas».

Anomalías genéticas

La jirafa reticulada sin manchas nacida en el zoo Brights de Limestone (Tennessee, Estados Unidos) a principios de verano fue bautizada recientemente con el nombre de Kipekee, que significa «única» en swahili. El reciente avistamiento salvaje se produjo en otra subespecie de jirafa que se encuentra en el sur de África, la jirafa angoleña.

Antes de estos recientes nacimientos, la última vez que se vio una jirafa de coloración totalmente marrón fue en un zoo de Tokio en 1972.

Los científicos, incluida Ferguson, creen que la coloración sólida se debe probablemente a una o más mutaciones genéticas que aún no se han identificado.

Algunos aspectos de las manchas de las jirafas se transmiten de madre a cría, según un estudio de 2018 publicado en la revista PeerJ, y las manchas más grandes y redondeadas parecen estar relacionadas con tasas de supervivencia más altas para las jirafas más jóvenes, pero las razones siguen sin estar claras.

Derek Lee, profesor de biología de la Universidad Estatal de Pensilvania (Estados Unidos) y coautor del estudio de PeerJ, dice que técnicamente estos dos ejemplos recientes no son animales sin manchas, sino «jirafas con una mancha en todo el cuerpo».

Es imposible decir lo que esta anomalía genética significa para la salud del animal, dice, pero no hay evidencia de que la diferencia de color pone al animal en desventaja.