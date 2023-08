Wanda Nara se despidió de Masterchef con una emotiva carta: “Confieso que tuve miedo”

Desde Turquía, la empresaria publicó un texto en el que agradeció la posibilidad de haber conducido el reality de Telefe

Cuando empezó a sonar su nombre como la posible reemplazante de Santiago del Moro al frente de Masterchef, muchos dudaron que pudiera estar a la altura de las circunstancias. Y es que, a decir verdad, Wanda Nara nunca había conducido un programa de televisión y su última aparición había sido como jurado de ¿Quién es la máscara?, el ciclo que llevó adelante Natalia Oreiro y que pese a las expectativas no alcanzó el rating esperado por Telefe. Sin embargo, las autoridades del canal pusieron sus fichas en ella. Y no se equivocaron.

Lo cierto es que, después de casi cinco meses al aire, el reality de gastronomía que cuenta con Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui como especialistas, llegó a su fin. Y aunque la definición fue grabada hace más de un mes, previo al viaje de la empresaria a Turquía junto a su marido, Mauro Icardi, quien volvió a jugar con el club Galatasaray que lo tiene contratado, ella no quiso dejar de agradecer la oportunidad que le dieron al confiar en ella para este proyecto.

“Hoy es la Gran final. Para mí en lo personal un desafío inolvidable. Un proyecto internacional que realice en mi amado país , llamado #masterchef y rodeada del mejor equipo que puede existir. Confieso que tuve miedo, sentí cada palabra que decían los que confiaban y los que no. A todos los escuché y les quise dar la mejor versión de mi la verdadera, quien me conocía esta feliz de que pude ser yo. Quien no me conocía en este formato que me dio libertad de ser Wanda al 100% me conoció, esta soy yo”, comenzó diciendo en un posteo que publicó en su cuenta de Instagram junto a una serie de fotos del programa.

Y luego siguió: “¿Qué puedo decir de mis ahora y para siempre amados @germanmartitegui @dbetular @donatodesantis? Gracias por cuidarme tanto, por ser los mejores compañeros que podía soñar. Gracias por cuidarme hasta en el último detalle, nunca me voy a olvidar lo hermosas personas que son. Los amo con todo mi corazón. Gracias a cada uno de los que formaron parte de este proyecto. Todos fuimos imprescindibles, no me imagino esto sin alguno de los que fueron parte”.

Para terminar, Wanda hizo referencia a los televidentes que le permitieron estar en el podio de los programas más vistos a nivel local. Y dejó abierta la posibilidad de volver a ponerse al frente en una nueva temporada de este clásico. “Gracias al público que nos acompañó cada noche. Gracias participantes, nunca los voy a olvidar. Fue mi primera experiencia como conductora: me preparé, lo soñé y trabaje mucho. Aprendí de cada uno por que me tocaron seres hermosos que me querían ver brillar. Gracias a todos ustedes una vez mas por acompañarme en cada proyecto… Continuará”, escribió.

Cabe recordar que este domingo, después de un emotivo video con las situaciones más emocionantes y divertidas que ocurrieron desde que debutó la nueva temporada del certamen, llegó el momento de que Rodolfo Vera Calderón y Estefanía Herlein se enfrentaran para definir cuál de los dos se alzaría con el trofeo y el premio de 10 millones de pesos.

Entonces, cada uno contó cuál era el menú que habían pensado para esta final. “De entrada voy a hacer unos camarones servidos en unas hojas de endivia. Como plato principal va a ser un salmón blanco marinado con lima y hecho a las finas hierbas, con puré de arvejas, palta y algunas verduritas. Y de postre un key lime pie”, adelantó Estefanía. Y Rudy contó: “De primer plato voy a hacer una sopa fría de palta. Después, unas chiles en nogadas, un platillo que en México nos representa mucho porque tiene mucha historia. Es una receta de mi bisabuela Jesusa. Por último, unas tartaletitas con dulce de cajeta, aunque yo sé que en este país esa palabra tiene un tono elevado, pero es dulce de leche hecho con leche de cabra, con crema pastelera, crema chantilly, bananas y almendras”. Y el jurado decidió que el mexicano se consagrara como campeón.

