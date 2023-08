The New York Times bloquea AL ChatGPT

The New York Times podría demandar a OpenAI por una disputa de propiedad intelectual. Durante varias semanas, ambas entidades «han estado enzarzadas en tensas negociaciones» por llegar a un acuerdo de licencia en el que la empresa de Sam Altman pagaría al medio de comunicación por incorporar sus historias en el chatbot, aunque desafortunadamente, «las discusiones se han vuelto tan polémicas que el periódico está considerando las acciones legales».

Esta demanda del New York Times contra OpenAI establecería «la pelea legal de mayor perfil sobre la protección de los derechos de autor en la era de la inteligencia artificial (IA) generativa». Además, una de las grandes preocupaciones del diario es que ChatGPT se está convirtiendo en un competidor directo al crear respuestas con los «escritos originales del personal del periódico».

Para evitar que el chatbot de OpenAI utilice las noticias, The Verge informa que The New York Times bloqueó el rastreador web de OpenAI, lo que significa que dicha empresa no puede utilizar el contenido del periódico para entrenar a su modelo de inteligencia artificial.

Como se puede comprar en este enlace (la página robots.txt del NYT), aparece que el diario no permite el acceso de GPTBot, el rastreador de OpenAI que se presentó a principios de mes. Además, The Verge señala que el periódico bloqueó esta herramienta el pasado 17 de agosto.

¿Qué es GPTBot?

El nuevo proyecto de OpenAI es capaz de acceder a casi todos los contenidos de Internet, lo cual será ideal para el entrenamiento de los futuros modelos de IA que se desarrollen.

Asimismo, se trata de una especie de rastreador web para buscar datos públicos, aunque por muy preocupante que suene esto, OpenAI asegura que filtrarán las fuentes que requieran acceso a través de un muro de pago, eliminarán la información personalmente identificable o el texto que viole sus políticas.