Rueda: «Si tengo que ser una voz discordante en el Concejo, lo voy a ser»

Andrea Rueda, concejal electa por Unidos y Organizados, visitó los estudios de AzM Radio y se refirió a la política municipal actual, a la reunión mantenida con el intendente Gustavo Sastre y a sus aspiraciones dentro del cuerpo legislativo municipal.

«Llego al Concejo Deliberante con un proyecto y una plataforma. La gente que vota a Unidos y Organizados lo hace para que esa voz llegue al Concejo. Esa es la voz que tiene la intención de transformar la vida de todos los madrynenses. Yo esa bandera no la voy a abandonar. Yo no voy a hacer cualquier cosa. A mí me votaron para eso, así que si tengo que ser una voz discordante en algunas cosas, que no les quepa la menor duda de que voy a serlo«, dijo.

Durante la entrevista, Rueda tocó varios temas, e hizo especial referencia al resultado de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias: «Lo que tiene que hacer la política es dar la respuesta. No puede ser que la gente viva en estado de desidia, de abandono, que los pibes no vayan a la escuela, ni tengan acceso a la cultura. Eso no puede suceder más. Y esas son decisiones de la política. Si las resuelve, esas cosas no van a pasar. Pero el voto es un hecho. Yo creo que las cosas van a cambiar para octubre«.

Mirá la entrevista completa acá: