River inicia el camino en Octavos de Final ante Inter de Porto Alegre de Gabriel Mercado

Esta noche, desde las 21 horas, River Plate recibirá a Internacional de Porto Alegre en el estadio El Monumental por el marco de los octavos de final de la Copa Libertadores, con el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela.

Contará con televisación de Fox Sports y tendrá enfrentándose entre sí como entrenadores dos ex compañeros en «El Millo» años atrás: Demichelis en River, «Chacho» Coudet en el conjunto brasileño. De Inter, también forma parte y serial titular hoy el madrynense Gabriel Mercado.

Juego de Ida entre «El Millo» y el Inter

El último fin de semana, el conjunto dirigido por Martín Demichelis culminó su participación en el torneo de la Liga Profesional, en donde consagró campeón dos fechas antes, con un triunfo ante Racing por 2 a 1 en El Monumental. El cuadro de Núñez viene de una trabajada primera fase, siendo segundo en su grupo por detrás de Fluminense y buscará empezar con otra cara la siguiente ronda de la competición.

Por este motivo, el entrenador no tocaría los once que derrotaron al club de Avellaneda porque son los que mejor llegan al encuentro ante los de Porto Alegre. No obstante, la única duda de Demichelis es la de Santiago Solari, titular ante Racing, o si le volverá a dar una oportunidad a Ignacio Fernández desde el arranque.

Una realidad distinta en la copa es la del Inter, quien viene de ser puntero en el Grupo B, sin ninguna derrota -tres victorias y tres empates-, pero que en el ámbito local no pasa por su mejor momento ya que está decimosegundo en el Brasileirao a 20 unidades del líder Botafogo.

También, este será el tercer partido para Eduardo Coudet como entrenador del club de Porto Alegre, después del empate 0 a 0 ante Bragantino y la derrota 2 a 1 ante Cuiabá, por lo que estará en su primera experiencia en el cargo con el club para el ámbito internacional.

FÚTBOL – COPA LIBERTADORES

Octavos de final – Ida

River: Gabriel Franco Armani; Milton Casco, Leandro González Pirez, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Enzo Pérez, Rodrigo Aliendro; Nicolás De la Cruz, Nacho Fernández o Pablo Solari, Esequiel Barco; y Lucas Beltrán. DT: Martín Demichelis.

Inter: Sergio Rochet; Fabricio Bustos; Vitão, Gabriel Mercado, Renê; Joao Cardoso, Carlos de Pena, Charles Aránguiz; Alan Patrick, Enner Valencia y Wanderson. DT: Eduardo Coudet.

Estadio: El Monumental.

Árbitro: Jesús Valenzuela.

VAR: Juan Lara.

Hora: 21. TV: Fox Sports.