Petrakosky: «Somos los únicos recorriendo la provincia»

El precandidato a diputado nacional de Unión por la Patria Fabricio Petrakosky se encuentra recorriendo la provincia en el marco de la campaña que tendrá su primera parada el próximo domingo, cuando se celebren las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Desde Comodoro Rivadavia, el trelewense habló con AzM Radio y, además de dar detalles del viaje cuya primera parada fue Camarones, analizó las elecciones provinciales y el escenario político chubutense en general.

«Somos los únicos que están recorriendo la provincia y haciendo una campaña fuerte. Eso nos da la posibilidad de poder dialogar cara a cara con los vecinos, eso es lo que nos caracteriza y nos permite conocer de primera mano cuáles son las dificultades que tiene la gente. También conocer sus ideas para poder incorporarlas a nuestros futuros proyectos», aseguró.

Su relectura de los comicios del pasado 30 de julio es crítica: «Se cometieron errores. Lamentablemente, en Trelew, de donde soy nacido y criado y que la conozco como la palma de mi mano, lo que he visto es que no han bajado a dialogar con los vecinos, como deberían haber hecho. No se trabajó fuerte en la zona del Valle. Se eligió trabajar muy fuerte en Comodoro y Madryn, en donde no se obtuvieron los resultados que se esperaban. Los referentes de La Cámpora son parte de esta derrota que ha tenido Juan Pablo Luque. José Glinski es parte de La Cámpora y es lo que representa en las elecciones de este 13 de agosto«.

Sin embargo, Petrakosky también reconoció que la campaña de Juntos por el Cambio fue buena y elogió el carisma del gobernador electo. «Todos esos errores no forzados que cometieron se suman al trabajo que ha hecho ‘Nacho’ Torres. Como yo lo he señalado ante muchos allegados, Torres hizo el trabajo que históricamente hacíamos los peronistas: un trabajo militante. Debe haber recorrido la provincia tres o cuatro veces, por lo menos. El tipo fue al interior, hizo todo lo que deberíamos haber hecho nosotros. Fue al interior, se vistió de gaucho, se puso una boina, jugó a la taba. Y tiene ese carisma, esa cosa que por ahí hizo que la gente confiara un poquito más en él«, analizó.

Escuchá la entrevista acá: