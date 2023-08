Petrakosky le pide a Linares que haga «una fuerte convocatoria»

Fabricio Petrakosky, ex precandidato a diputado nacional de Unión por la Patria, que obtuvo casi 8 mil votos en las últimas PASO, llamó a la unidad del peronismo, remarcó la necesidad de que el presidente del Partido Justicialista realice «una fuerte convocatoria» y dijo que «hay algunos que están escondidos y tienen que poner la cara«.

«Casi 8 mil chubutenses confiaron en nosotros. Buscaron nuestra boleta escondida allá al fondo. Como sea, la encontraron y la metieron en la urna. Son votos genuinos», destacó el líder de Compromiso Ciudadano Chubutense en diálogo con AzM Radio.

«No hay que llorar sobre la leche derramada, hay que trabajar fuerte y ser responsables. Esto requiere de la presencia de absolutamente todo el arco político justicialista y los afines. Estoy esperando una fuerte convocatoria del presidente del partido, no a mí, sino a todos. Yo voy a hacer todo lo que pueda con las herramientas que tenga para que Sergio Massa sea el presidente de la Nación», reflexionó.

Petrakosky considera fundamental que Carlos Linares encabece el reagrupamiento peronista, en función de su rol de máxima autoridad partidaria: «Si hay una fuerte convocatoria, hay unidad y a mí me convocan como tiene que ser para tener una reunión formal, genuina, en la que podamos definir las estrategias electorales de acá en adelante, eso es fundamental para todos. Pero, bueno, tienen que aparecer los jefes de campaña. Hasta el momento creo que no está definido quiénes son acá en Chubut. Y luego definir quiénes van a ser los coordinadores en las localidades».

Consultado en Pido la Palabra por la renuncia de Ana Amato a la vicepresidencia del PJ y otras expresiones de disidencia partidaria interna, el trelewense marcó una clara posición. «En momentos complicados son muchos los que desaparecen. Es cierto que hay algunos que tienen que aparecer. Hay algunos que están escondidos y tienen que poner la cara. En el caso de la renuncia, por ejemplo, yo no hubiera renunciado. No es momento de decir ‘Yo no tuve nada que ver con esto, me hago a un costado’. En eso hay que ser responsables: si uno acepta un desafío, hay que aceptarlo hasta el final. De acá al 22 de octubre lo mejor que podemos hacer es estar unidos», aseguró.

Podés escuchar la entrevista completa acá: