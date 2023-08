María Servini advirtió que hubo graves problemas con las máquinas en la Ciudad

La jueza María Servini envió una nota a la Cámara Nacional Electoral, máxima autoridad de los comicios, para ponerla en conocimiento de graves dificultades que detectó en la puesta en marcha de las máquinas para elegir a las autoridades porteñas y denunció una “impericia nunca antes vista”.

Fuentes de la Cámara dijeron que los jueces se reunirán para analizar la situación. Adelantaron que respaldan la preocupación de la jueza.

En su nota, dirigida al presidente de la Cámara, el juez Alberto Dalla Vía, Servini afirmó: “Resulta preocupante el grado de improvisación con que se han manejado tanto la empresa contratada para la provisión e instalación de las maquinas de votación, como el propio Instituto de Gestión Electoral de la Ciudad de Buenos Aires, evidenciando una impericia nunca antes vista en la organización y ejecución de un proceso electoral, en entidades que parecen mas preocupadas por analizar lo que demora cada elector votar, pretendiendo inventar mecanismos para que pueda haber dos electores votando a la vez en casa mesa, en lugar de gestionar eficientemente los recursos para que los electores puedan votar”.

Servini le dijo a la Cámara que registró, en cuanto a las máquinas, “diversas dificultades relacionadas con su instalación, prueba y puesta en funcionamiento”. Se quejó de que llegaron recién anoche, que algunas no habían sido conectadas ni probadas y que otras arribaron “sin los kit de instalación”. Y afirmó: “Algunas de ellas directamente no funcionaban”.

Entre las críticas, de lo más diversas, a los proveedores del sistema, Servini afirmó: “El cableado tendido por la empresa fue puesto sin fijar al suelo, con el consiguiente peligro que podría ocasionar a la integridad física de los votantes, que al momento de transitar por el lugar, podrían tropezar o enredarse con los mismos. Se estima que, aproximadamente, un treinta por ciento de las maquinas estarían en esa situación”. La nota de la jueza tiene fecha de hoy. De su texto surge que fue redactada varias horas antes de la apertura de los centros de votación.

“Siendo las 02.00 de la madrugada del día domingo, el personal de este Juzgado permanece en los locales de comicio, esperando que los técnicos de la empresa proveedora de las máquinas arriben al lugar y solucionen los problemas mencionados”, relató Servini en su nota, en la que dijo además que los técnicos pretendían entrar hoy a las 6 a revisar las máquinas y sostuvo que eso era “inadmisible”.

En declaraciones a Radio Mitre, después de las 8, la jueza dijo: “Este proceso es como una relojería que tiene que trabajarse con mucha precisión y rapidez. Tengo urnas de la ciudad que no funcionan; acabo de hacer una nota la Cámara Nacional Electoral para ponerlo en conocimiento”.

“Ayer no fueron los técnicos entonces las urnas quedaron tiradas. Era la 1 de la mañana y estaban mis delegados esperando que lleguen los técnicos de las boletas única electrónica”, indicó Servini. “Encienden las máquinas, pero no imprimen; en la comuna 5, los técnicos no saben cómo se apagan las máquinas y no leen en PIN”.

En la ciudad de Buenos Aires doce precandidatos a jefe de Gobierno compiten en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), en las que más de 2.500.000 personas están habilitadas para votar con una modalidad inédita en el distrito, que combina la boleta de papel para los cargos nacionales y la electrónica para las categorías locales.

Las primarias se desarrollan en 7326 mesas distribuidas en 1099 establecimientos en una jornada destinada a definir candidatos de los comicios generales de octubre para el Ejecutivo porteño pero también para la renovación de 30 bancas en la Legislatura y 105 lugares en las 15 comunas. De acuerdo con datos de la Cámara Nacional Electoral y del Tribunal Electoral de la Ciudad de Buenos Aires, pueden emitir sufragio unos 2.533.092 residentes, de los que unos 1.214.871 son hombres, 1.318.002 mujeres y 219 personas que se manifestaron no binarias. (Fuente: La Nación)