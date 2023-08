Macharashvili reveló su diálogo con Torres y anticipó su gabinete

El intendente electo de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, reveló la charla que tuvo con el futuro gobernador, Ignacio Torres, anticipó cambios en el gabinete con respecto al equipo del actual intendente, Juan Pablo Luque, y elogió al concejal Omar Lattanzio.

En su visita a AzM TV, el viceintendente y portador del sombrero más famoso de la provincia vislumbró un horizonte de labor conjunta con el gobierno provincial a pesar de las diferencias partidarias.

«Estoy seguro de que vamos a trabajar todos juntos para el beneficio de la ciudad y la provincia, y para eso se necesitan los recursos nacionales. Con Torres charlamos por teléfono, de manera informal. Me dio las felicitaciones del caso, me dijo que quería trabajar en forma conjunta en todos los temas en que sea necesario en la cuenca. Yo le dije que vamos a estar todos apoyando para que esta provincia salga de su crisis financiera y que todos trabajemos por un solo objetivo, que es mejorar la calidad de vida de la gente», reveló.

No fue el único opositor con el que habló: «Charlé con Ana Clara Romero y con todas las fuerzas políticas. El señor Omar Lattanzio, que tuvo una excelente elección, en soledad consiguió ser elegido como concejal. Me parece que fue uno de los grandes ganadores. Yo lo vi caminar los barrios, vi que te tenía un volumen personal por haber sido un concejal que trabajó. Desde su banca como concejal trabajó por acciones que le pedía la gente e hizo una excelente elección»

Macharashvili anticipó que su equipo de gobierno presentará solo algunos cambios con respecto al actual, aunque evitó dar más precisiones. «Con Maxi Sampaoli estamos trabajando a full con esta gestión hasta el 10 de diciembre. Mis funcionarios van a ser los mismos. Va a haber continuidad en ciertas áreas y en otras por ahí vamos a hacer cambios, o reorganizarlas, y eso lo vamos a definir más adelante», dijo durante su paso por Clave Política.

Por otra parte, el intendente electo se mostró tranquilo por la campaña realizada y aseguró que no se excedió a la hora de invitar a los vecinos a votarlo. «No hago promesas que no pueda cumplir. Sí voy a intentarlo. Entonces, en la campaña yo digo ‘voy a trabajar para lograr esto, y vamos a trabajarlo juntos’. En nuestro equipo, tanto Maxi como yo, tenemos esa línea. Vamos a trabajar para solucionar y potenciar, y en eso vamos a integrar a todos los sectores», puntualizó.