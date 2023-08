Los duros posteos de Nancy Dupláa contra Javier Milei tras su triunfo en las PASO

“Lo bueno si tenés un hijo que vota a Milei es que vas a poder venderlo”, reza el primer posteo compartido en sus historias de Instagram, que pertenece a la cuenta de la red social conocida como Twitter por parte del usuario @etupito. Otro de los mensajes compartidos, que incluye una bandera de la comunidad LGBT, reza: “Ojalá nunca sepas el miedo que da que tus derechos fundamentales se negocien cada vez que hay elecciones”, para luego rematar: “Y que no sientas el dolor que se experimenta cuando tus amigos y seres queridos votan en contra de tu derecho”.

Los posteos que compartió Nancy Dupláa (Instagram) Los posteos que compartió Nancy Dupláa (Instagram)

En una charla reciente con Teleshow, la actriz se refirió a la posibilidad de que su pareja, Pablo Echarri, incursione en la política y aclaró su gusto por militar desde afuera: “Me parece bueno seguir manteniendo esta forma. Poder decirlo desde este lugar de actriz. Formo parte de un círculo donde en general no conviene decir lo que uno piensa porque los grandes medios hegemónicos son los que manejan la información y la comunicación. Ponerse en contra de eso no es fácil, pero es más importante mi militancia desde este lugar que desde otro, donde no siento que tenga condiciones ni ganas para hacerlo. Con respecto a él (por Echarri), siempre lo vamos a acompañar, pero la verdad, no es algo que a mí me gustaría. No es algo que yo elegiría”

Además, se refirió al rol que el actor ocupa dentro del gremio de la actuación: “Pablo hace política en SAGAI. Genera políticas, genera derechos para los actores, cómo se puede ir renovando, qué servicios se les puede dar. Desde ahí hizo un laburo fenomenal. Es un servicio y superó las expectativas propias, inclusive. Lo veo más valioso desde ese espacio que en un partido. Es entrar en un campo difícil, oscuro”.

Dupláa no fue la única que se manifestó sobre las últimas elecciones. Lali Espósito, quien pese a estar en España en el marco de su gira, siguió con atención lo que estaba pasando en el país y tras conocerse los primeros resultados que dieron como contundente ganador a Javier Milei, se expresó: “Qué peligroso. Qué triste”, manifestando cierta preocupación ante el nuevo panorama que se abre a partir de ahora en la política nacional. El mensaje generó una fuerte reacción de sus seguidores y acumuló en pocas horas más de 16 mil comentarios.

Este lunes, también en el marco del análisis de las PASO, Pampita habló en LAM (América) y aseguró: ““Hay algunas cosas que dice Milei que más me preocupan, obviamente. Y una de las que más me preocupan es algo que lo hablaba hoy con uno de mis hijos en casa, que es la posibilidad de comprar armas al tener una mayoría de edad. ¿Cómo sería eso en el país? Porque en los ejemplos que tengo de afuera, de otros países, no hay un testeo previo de la salud mental de la persona que compra las armas. Como sabemos, hay tiroteos en escuelas, en cines, en teatros… No sé si es ese el país que yo quiero para mi familia a futuro. Es una de las cosas que más me preocupan de Milei”.

FUENTE: TeleShow