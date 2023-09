Ley de Alquileres: El oficialismo frenó el dictamen en el Senado

A tan solo una semana de su media sanción en Diputados, y tras el pedido urgente por parte del interbloque de JxC, el oficialismo habilitó el tratamiento del proyecto de modificación de la Ley 27.551 de Alquileres en el marco de una reunión conjunta de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda, presididas por los oficialistas Daniel Bensusán y Ricardo Guerra respectivamente.

Desde JxC remarcaron durante el debate la necesidad de darle “celeridad” al tema para resolver el problema que aqueja a millones de argentinos y querían emitir dictamen este mismo martes, pero desde el FdT le frenaron esa chance al dejar de manifiesto su disconformidad con el texto. Por el contrario, propusieron arribar a un texto consensuado e invitar a inquilinos y propietarios a debatir. Así las cosas, pasaron a un cuarto intermedio que retomarán este jueves 31 de agosto.

El miércoles pasado en el recinto de la Cámara de Diputados, la oposición logró la media sanción con 125 votos a favor, 112 en contra y 3 abstenciones del proyecto que establece que los ajustes sean por intervalos no inferiores a 4 meses y que el mecanismo de actualización pueda combinarse entre tres índices, a acordar por las partes. Además, vuelve a dos años el plazo de los contratos.

En el marco del debate, Bensusán comentó que se pondrán sobre la mesa proyectos presentados sobre el mismo tema en el Senado por la senadora Clara Vega (propone 2 años para habitar, 3 para comercializar y ajuste de precio cada 6 meses), el de la misionera Magdalena Solari Quintana (que el locatario pueda renunciar cuando lo desee), el del radical Julio Martínez (2 años con prorroga por solo uno más), el de Maurice Closs (ajuste anual) y el de Carolina Losada que busca directamente la derogación.

Previo a meterse de lleno con el tema en cuestión, Guerra anunció cambios en la Comisión de Presupuesto: el senador radical Pablo Banco (Tierra del Fuego) reemplazará a Flavio Fama (Catamarca) y la senadora Mariana Jury reemplazará al senador salteño Juan Carlos Romero.

Además, se quejó de que no pusieron a consideración un proyecto de la senadora Guadalupe Tagliaferri y que “ante la situación que vive el país lo que necesitamos es sacar un dictamen lo antes posible y tener una respuesta y sacar esta media sanción que viene de Diputados que, todos sabemos que no es la mejor ley, no me voy a poner a analizar la Ley de Alquileres porque todos sabemos las consecuencias negativas que tuvo este tiempo, pero me parece que en ese marco que nos preocupa a todos tenemos que darle celeridad”.

Así, le pidió la mayor “consideración y aceleración” en estos temas para poder sacar el dictamen y una solución posible porque “entendemos que, tanto el que pone un inmueble termina siendo poca la plata, y el que paga le cuesta muchísimo conseguir esos recursos porque el principal problema que también tenemos es la inflación”.

“Tendríamos que sacar lo antes posible esta media sanción a los efectos de poder dar certezas, celeridad, respuestas a tantos argentinos que lo están esperando”, cerró.

Bensusán le afirmó que trabajarán “con la mayor celeridad posible para lograr el objetivo de legislar para cada argentino que tanto necesitan solucionar el tema de la locación de viviendas”. Fuente: Parlamentario