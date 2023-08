El paso fronterizo integrado no está en la agenda de las autoridades

Entre tantas situaciones que se suspendieron tras la pandemia producto del aislamiento y de las medidas de protección para impedir la proliferación del COVID, fue suspender la modalidad integrada de funcionarios argentinos y chilenos en el paso fronterizo Integración Austral. Por el lugar, transitan cientos de personas diariamente entre las ciudades de Río Gallegos y Punta Arenas, como así también aquellos que pasan desde la isla de Tierra del Fuego al continente.

Con esta nueva normalidad, los viajeros confiaban que este sistema se retomara, ya que se trata de una modalidad ágil y rápida para realizar los trámites fronterizos de Migraciones y Aduana. Sin embargo, este tema ni siquiera está en agenda entre los funcionarios de ambos países.

Consultado sobre el tema, el cónsul de la República de Chile en Río Gallegos, Christian Blasco Torres, habló este miércoles en Cambalache que se emite por Tiempo FM 97.5.

Al respecto, el funcionario chileno expresó que “no hay buenas noticias respecto a la frontera unificada. La realidad es que no se ha hablado del tema, porque este año en Argentina las preocupaciones están vinculadas a las elecciones y, en el caso de Chile, se suspendió el Comité de Integración por razones económicas. Es un año de vacas flacas”, dijo, tras lo que no se animó a aventurar una respuesta certera al respecto.

Si bien reconoció que “un paso integrado es lo ideal, existe un tema presupuestario por resolver y no se ha logrado avanzar por este tema”, tras lo que detalló que se requieren fondos para aumentar la dotación de personal y poder cubrir los turnos y puestos, transporte y el usufructo de un complejo ajeno.

Por otro lado, se refirió a la posibilidad de extender el horario de funcionamiento del Paso, que hoy está funcionando de 08 a 22 horas, como solía hacerse principalmente en época estival, cuando el flujo y el movimiento entre ambos países se intensifica, principalmente entre quienes salen y regresan a la isla. Sostuvo que “si bien está previsto que se extienda el horario en la frontera, seguimos enfrentando problemas logísticos y presupuestarios, por lo que no puedo confirmarlo«.

Coincidió en que “durante todo el año hay una dinámica regular en el paso que se ve intensificada en el verano, esto no solo requeriría de ampliar el horario, sino habilitar un espacio mayor. El tema no está en manos del consulado, sí de los técnicos y desconozco si ha avanzado. De todas formas, se planteó en el Comité la necesidad de modernizar el Paso Austral”.

El cónsul también habló del conflicto que suele ser recurrente con la empresa transbordadora que conecta Tierra del Fuego con el continente y que están en territorio chileno, sobre la moneda de cambio a la hora de pagar el servicio.

Es que la naviera chilena Transbordadora Austral Broom S.A. (Tabsa), a cargo de un cruce por el Estrecho de Magallanes que resulta clave para el abastecimiento y conectividad de Tierra del Fuego, pretendió dejar de aceptar el pago en pesos argentinos.

“Afortunadamente, esto se pudo solucionar luego de la intervención de las embajadas. Cuando surgió este tema, mi colega de Río Grande me alerto de la situación y tratamos de comunicarnos con la Embajadora, quien entendió que esto era vital para la relación entre ambos países. Por el momento, el funcionamiento del cruce está normal”, dijo, pero atendió que “la devaluación del peso argentino está incidiendo en estos temas y desconozco como operan las empresas privadas. Nosotros intervenimos porque nos interesa la integración de ambos países y estaremos alertas para tratar de resolverlos”.

Por último, Blasco Torres sostuvo que el consulado se prepara para las fiestas patrias a celebrarse en el mes de setiembre. “Esperamos recibir una cantidad mayor de chilenos. Está dentro de la lógica que estas fiestas aumentar en gran medida la cantidad de población que se mueve de un lado a otro. Son fechas muy atractivas para realizar este intercambio. Tiene que ir aparejado con las condiciones climáticas que no han sido fáciles”.

