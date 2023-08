¿El derretimiento del hielo puede liberar viejos peligros?

Según los resultados alarmantes de un estudio reciente, el cambio climático global podría acelerar la liberación al medioambiente de patógenos del pasado lejano que durante milenios han estado aislados del resto del mundo dentro de bloques de hielo o de permafrost.

El permafrost es hielo mezclado con partículas minerales, y forma una capa bajo la superficie, quedando lo bastante resguardada de los rayos del Sol como para que buena parte del material permanezca congelado de manera ininterrumpida durante muchos miles de años. En condiciones normales, tan solo la capa superficial se deshiela durante el verano.

Según las conclusiones de ese estudio, la liberación de dichos microorganismos constituye un peligro nada desdeñable para el medio ambiente global e incluso para la humanidad.

Nueva alarma

Hasta ahora, el grado de destrucción que estos microbios podrían ejercer en los ecosistemas modernos ha sido difícil de predecir. Ahora, en el nuevo estudio, realizado por el equipo de Giovanni Strona, del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea, y Corey Bradshaw, de la Universidad Flinders en Australia, se ha calculado el nivel de riesgo ecológico que plantea la liberación de estos impredecibles microbios antiguos.

Los investigadores prepararon experimentos simulados en los que patógenos digitales del pasado invaden comunidades de microorganismos hospedadores similares a bacterias. Compararon la situación tras los efectos de los patógenos invasores sobre la diversidad de las bacterias hospedadoras, con la situación cuando todo era igual excepto que ningún patógeno invasor había sido liberado.

Los investigadores encontraron que en sus simulaciones, los patógenos antiguos invasores a menudo podían sobrevivir y evolucionar en el mundo moderno, y alrededor del 3% se volvió dominante en su nuevo entorno.

Alrededor del 1% de esos invasores presentaron resultados impredecibles: algunos provocaron la extinción de hasta un tercio de las especies hospedadoras, mientras que otros aumentaron la diversidad hasta en un 12%, en comparación con las simulaciones en las que los patógenos antiguos no se habían liberado al medioambiente.

Los riesgos que plantea este 1% de los patógenos antiguos liberados pueden parecer pequeños, pero dada la gran cantidad de microbios antiguos liberables en los ecosistemas modernos, los autores del estudio creen que el fenómeno constituye un peligro sustancial.

El estudio se titula “Time-travelling pathogens and their risk to ecological communities”. Y se ha publicado en la revista académica PLoS Computational Biology. (Fuente: NCYT de Amazings)