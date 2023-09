Desde Vialidad Nacional confirmaron que el derrumbe aún no terminó

Marcelo Yapura, encargado de la comunicación de Vialidad Nacional en la provincia de Chubut, confirmó que se esperan más deslizamientos de terreno en el kilómetro 1830 de la Ruta Nacional Nº 3 y dio detalles sobre el procedimiento a seguir para recuperar la transitabilidad de la zona.

«Por estos momentos se vive una tensa vigilia por parte de los especialistas que están monitoreando lo que aún queda por caer. Ayer a las 10.50 cedió una parte de la calzada de una longitud de 70 metros por treinta aproximadamente, que era lo que ya preveíamos que ocurriría, y por lo que el lunes se había interrumpido el tránsito peatonal y vehicular», aseguró.

«Al costado de ese lugar todavía hay fisuras, grietas de importante tamaño y lo más probable es que ese sector se sector se termine deslizando. Ya sea en las próximas horas, mañana o dentro de dos días, pero va a ocurrir«, confirmó.

En diálogo con AzM Radio, el comunicador dio detalles sobre el operativo que se está desplegando: «Llegaron a Comodoro Rivadavia geólogos de Vialidad Nacional y otros organismos, además de más ingenieros, que cuando el deslizamiento termine de ocurrir van a estudiar cómo ha quedado todo este macizo al pie del Cerro Chenque para ver si posee agua o cárcavas y comenzar a planificar los tiempos de intervención para recuperar la ruta».

«El objetivo va a ser recuperar la transitabilidad en el menor tiempo posible. Una vez que haya un panorama cierto de cuáles son las obras a realizar para remover lo que sea necesario, comenzará la reconstrucción y la aplicación de una defensa costera contra las marejadas para el talud, que fue lo que terminó causando esta situación. No se puede hablar de plazos, porque depende de todas estas cuestiones», contó.

Consultado por el equipo de Pido la Palabra, Yapura analizó el resucitado proyecto del viaducto y rememoró los entretelones que terminaron con su descarte en el año 2000.

«Hay que contar también la otra parte de toda esta historia, que es que cuando Vialidad Nacional tuvo en mano el proyecto de la Universidad Nacional de la Patagonia, no hubo licencia social para poder ejecutarlo. Eso lo terminó frenando. Casi treinta años después, se dan cuenta de que era el proyecto a realizar. En aquel momento hubo mucha oposición de comerciantes y vecinos que no querían una estructura semejante obstruyendo la visual, y se dejó pasar esa posibilidad enorme del viaducto, que hoy a todas luces es la solución para no sufrir este tipo de problemas«, recordó.

