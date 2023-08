Desde Madryn, Glinski llamó a la militancia a «salir del frasco»

El candidato a diputado nacional por Chubut de Unión por la Patria, José Glinski, visitó los estudios de AzM Radio y dijo que el objetivo del espacio político debe ser recuperar la mayor cantidad posible de los 40 mil votos que se perdieron entre las elecciones provinciales y las primarias nacionales.

«Los que integramos estructuras partidarias tenemos un problema, porque nos podemos escuchar entre nosotros, pero tenemos que salir de la burbuja de nuestros espacios políticos. Hacemos reuniones con nuestros compañeros y compañeras militantes, pero son todos votantes nuestros. La realidad es que con quienes tenemos que hablar es con los que no nos votaron. O mejor aún: con los que nos votaron el 30 de julio pero no el 13 de agosto, que son 40 mil votos», aseguró el jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

En esa línea, consideró que la militancia debe dejar de mirarse a sí misma para salir a las calles a hablar con cada votante de Javier Milei.

«Para salir del frasco tenemos que ir a golpear puerta por puerta, eso es lo que les estamos diciendo a nuestros militantes. Que nuestras acciones no sean para nuestras redes. Yo me propuse no subir las reuniones con militantes a las redes sociales si no hay un mensaje significativo. Pero la foto de nosotros entrando con musiquita de fondo, no. Porque no le dice nada a nadie. Lo importante es el contenido de lo que se dice», apuntó.

Durante su visita al programa Pido la Palabra fue consultado sobre la situación partidaria provincial, luego de renuncias y críticas internas. Glinski fue directo: «No se hace leña del árbol caído. El pase de facturas no aporta nada, porque además estamos en el medio de la pelea. Es como putear a los jugadores cuando te hacen un gol. Yo no soy así, y estoy transitando esta etapa muy contento porque estoy convencido de las ideas de nuestro espacio político. Los procesos de la política generan la renovación, que es necesaria. Vamos a ver qué pasa y qué queda después del 22 de octubre».

En esa línea, dejó un mensaje de autocrítica y humildad a los dirigentes del espacio. «Nuestra obligación es hacer nuestro aporte para que Sergio Massa sea el presidente de la Nación. Tenemos que ser conscientes de que lo que estamos discutiendo es el rumbo del país. No se trata de quién maneja el PJ de Rawson, de Trelew o de Madryn. Uno no puede pensar que es el centro del mundo todo el tiempo«, lanzó.

