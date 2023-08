ATE Chubut: Fuerte cruce entre Quiroga y Hompanera

Guillermo Quiroga fue reelecto como secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Chubut y tras el resultado obtenido este miércoles resaltó haber logrado recientemente el Convenio Colectivo Unificado y criticó duramente al candidato de la Lista Verde y Blanca.

Además, el gremialista destacó el nivel de participación en los comicios en toda la provincia y la cantidad de votos que obtuvo. “Conseguir un 50% de participación cuando el promedio en elecciones gremiales no supera el 30%, es algo positivo”.

“El resultado a favor nuestro lo pudimos saber algunas horas antes ya que los sectores que nos acompañan junto a los delegados, nos daban esa tranquilidad”, dijo.

Seguidamente, consideró que la nueva gestión y los nuevos proyectos comienzan desde “mañana” y no a partir de noviembre. “Hay que armar un nuevo equipo de trabajo para dar respuesta a la gran demanda. Siempre hay cosas por mejorar y siempre vamos a luchar por los trabajadores y trabajadoras de la provincia”, resaltó.

Por otro lado, Quiroga respondió a las denuncias formuladas por Edgardo Hompanera: “La única irregularidad que hay acá es que Hompanera hace 8 años que no va a trabajar. Uno no lo ve en el lugar de trabajo y en las asambleas que se realizan en Rawson no lo conocen, por eso su nivel de aceptación es baja”.

“Los trabajadores saben lo que ocurre porque es empleado del Ministerio de Familia pero hay alguna connivencia por la que nadie lo convoca a trabajar desde Personal y Recursos Humanos”, añadió.

Por último, en cuanto al posible reclamo judicial por parte de la oposición respondió: “Hompanera dijo que va a recurrir a la justicia. En realidad lo que primero tiene que hacer es ir a la Junta Electoral Nacional que es la que supervisa el proceso, luego ir al Ministerio de Trabajo y por último a la Justicia.