Ya se juega el Nacional de Clubes C20

Con la participación de 16 equipos patagónicos, se juega desde el lunes, el Torneo Nacional de Clubes C20 Sur de Futsal en Comodoro Rivadavia.

El certamen es organizado por la Comisión de Futsal Principal, fiscalizado por la Confederación Argentina (CAFS), con el auspicio de Comodoro Deportes y DGD. Sport, Boys, El Lobito, La Cigarra, Casino y Parma son los representantes comodorenses.

Este lunes dio inicio el Nacional de Clubes C20 Sur Comodoro Rivadavia 2023, con la participación de los anfitriones Sport Boys, El Lobito, La Cigarra, Parma y Casino; competencia que reúne la participación de 16 equipos de la Patagonia que competirán del 17 al proximo sábado 22.

El certamen que cuenta con la organización de la Comisión de Futsal Principal, fiscalización de la Confederación Argentina de Fútbol de Salón (CAFS) y el auspicio del Ente Autárquico Comodoro Deportes y Dirección General de Deportes Municipal.

El certamen cuenta con cuatro zonas de cuatro equipos: La Zona A está integrada por El Lobito (CR), Dep. Patagones (Pico Truncado), El Ciclón (Caleta Olivia) y O’Higgins (Río Grande).

La Zona B cuenta con el local Parma junto a CSD Amistad (Ushuaia), Real Madrid (Río Grande) y Logos (Pico Truncado).

La Zona C está integrada por el anfitrión Sport Boys, además de La 2001 (Puerto San Julián), Gregores (Caleta Olivia) y San Martín (Río Grande), mientras que en la Zona D están los dos locales Casino y La Cigarra, junto a Los Amigos (Caleta Olivia) y Sapin Automotores (Pico Truncado).

Clasifican los dos mejores de cada zona tras tres fechas, a los cuartos de final que serán el jueves, mientras que las semifinales y final se disputarán el viernes y sábado respectivamente, en horarios a confirmar.

Martes 18 de julio – Municipal Nº1

9:00 ZB CSD Amistad vs. Logos

11:00 ZB Parma vs. Real Madrid

Martes 18 de julio – Club Huergo

9:00 ZA Dep. Patagones vs. El Ciclón

11:00 ZD Casino vs. Sapin Automotores

15:00 ZC Gregores vs. San Martín

17:00 ZA El Lobito vs. O’Higgins

19:00 ZD Los Amigos vs. La Cigarra

21:00 ZC La 2001 vs. Sport Boys

Miércoles 19 de julio – Municipal Nº1

9:00 ZB Real Madrid vs. Logos

11:00 ZB CSD Amistad vs. Parma

Miércoles 19 de julio – Club Huergo

9:00 ZA El Ciclón vs. O’Higgins

11:00 ZD Casino vs. Los Amigos

15:00 ZC La 2001 vs. Gregores

17:00 ZA El Lobito vs. Dep. Patagones

19:00 ZD La Cigarra vs. Sapin Automotores

21:00 ZC San Martín vs. Sport Boys