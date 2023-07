¿Usted cómo dijo que se llamaba?

Parte 2: – La semana pasada lo había dejado en el curso de marketing, y como sé perfectamente que no cejará en su intento de captar la atención de los presentes, vengo a completarle hoy, querido lector, su caudal de curiosidades sobre las marcas, que harán la delicia de cuanto oyente atento tenga a su alrededor.

De todas formas es bueno eximirme de culpa si los organizadores del evento finalmente deciden echarlo a patadas del salón porque atrae más atención que los disertantes.

Hecha esta salvedad legal, y asumiendo que se hace responsable de sus actos, sigamos con las interesantes curiosidades del origen de los nombres de las marcas.

Ole Kirk Christiansen es un danés que seguramente no le debe sonar conocido, a decir verdad, ningún danés, por más famoso que sea en Dinamarca, nos suena conocido, pero si yo le digo que es el inventor del Lego ya comienza a tener otro color, ¿no? ¿Pero de dónde sacó ese nombre tan poco escandinavo? No es para sorprenderse tanto, Lego es una combinación de las palabras danesas “Leg godt”, que significa “jugar bien”.

¿Conocen los jeans Lois? Bueno, la marca, y espero que no se me enojen mucho mis familiares de la península ibérica, es casi un chiste de gallegos en sí misma. Los fabricantes españoles de esta ropa vaquera buscaban darle un toque francés a la denominación de su marca y así fue como tradujeron el nombre Luis a un errado Lois, olvidándose la “u” en el camino.

Pero acerquémonos un poco a nuestras tierras y sepamos que la entrañable Mafalda del genial Quino le debe su nombre a una empresa de electrodomésticos ya desaparecida, el personaje de Salvador Lavado, al ser creado como apoyo publicitario de la misma, debía tener un nombre que también tuviera una “M” como inicial, y Mafalda fue el elegido por el dibujante.

Hoy los conocemos por sus teléfonos celulares, tan prolíficos como los conejos hoy en día. Pero en sus comienzos, allá por el año 1928, Paul Garvin no sabía nada de comunicación digital cuando fundó la Garvin Manufacturing Company para fabricar radios para los coches. Garvin lo que hizo fue adaptar las radios de la época, conocidas como vitrolas, para que funcionaran con la energía de los automóviles, por eso las llamó Motorola, una fusión de las palabras “motor” y “vitrola”. Recién en los ’60 empezó a fabricar teléfonos. Y para que no se pongan celosos, Nokia nació en 1865, a orillas del río Nokia en la parte suroccidental de Finlandia cerca de la ciudad de Tampere, como una empresa de pasta de papel.

Esta curiosidad que les voy a contar es un arma de doble filo, por un lado está repleta de datos históricos, muy difíciles de refutar y por lo tanto sumamente ganadora a la hora del deslumbramiento ocasional, pero al mismo tiempo refleja que tenemos unas cuántas décadas en nuestro haber, hecho muchas veces contraproducente al momento de andar haciendo galanteos eventuales. ¿Alguno de ese lado del diario conoce la colonia Old Spice? Bueno, que no hace falta usarla, uno siempre tiene un tío ad-hoc para estos casos. El asunto es que fue en 1934 cuando fue lanzada por primera vez la marca Old Spice, creación de William Lighfoot Shultz, un amante de los barcos de la época colonial, quien además contaba con una colección de frascos como los utilizados en los antiguos barcos mercantes para llevar las especias, y cuya forma trasladó a los envases de la marca. El buque que aparece en el logo es el Grand Turk, construido en 1781 para el comercio norteamericano.

Hablando de tío de pelo engominado, otro de los productos que fue avasallado por la marca y ya nadie lo conoce por el genérico es la vaselina. Este elemento, tan esencial para la década de los sesenta, fue creada por Robert Chesebrough, un químico oriundo de Brooklyn, en 1870, aunque la intención fue inventar una gelatina que curara todas las lesiones. En nombre derivó de la palabra alemana Wasser (agua) y del griego “elaion” (aceite de oliva).

Y, por último, van dos de coches, Toyota debe su nombre a su creador, Kiichiro Toyoda que cambió la “d” de su apellido por una “t” para facilitar su pronunciación. Mucho más acá en el tiempo, Renault, al lanzar un nuevo modelo pequeño, alegre y joven, movilizó a todos sus creativos para que le hallaran un nombre que reflejara estas características. Hicieron una lista con diferentes tipos de baile y terminaron combinando el principio y el final de dos palabras, así nació Twingo, de la contracción de twist y de tango. Quedará en cada cual encontrar la relación del twist y el tango con la pequeñez y la juventud.

Pero no siga hablando, que el curso terminó. Aproveche que no ha sido expulsado por tanta cháchara, busque el diploma y corra detrás de la señorita de traje sastre, en una de esas ella tiene otras historias de marcas que usted desconoce, sólo es cuestión de preguntar.

Nota del autor: Información base extraída de http://www.estoesmarketing.com

Por Javier Arias

