Un robot dirigió a la Orquesta Nacional de Corea del Sur

Frente a más de 1.200 espectadores, Ever 6 hace una reverencia al público y empieza a mover sus brazos para dar comienzo al show. No se trata de un humano, sino de un robot humanoide desarrollado por Instituto de Tecnología Industrial de Corea que debutó la semana pasada como director de la Orquesta Nacional de Corea del Sur.

En el concierto, desarrollado en el Teatro Nacional de Corea, era posible escuchar a diversos instrumentos tradicionales coreanos. Nuestro protagonista, como podemos ver en este vídeo, dirigió tres piezas en solitario y una junto al director invitado de la orquesta, Choi Soo-yeoul, quien se mostró asombrado por la precisión de su compañero.

“Los movimientos son muy detallados. El robot pudo presentar movimientos tan detallados, mucho mejor de lo que había imaginado”, cuenta a Reuters el actual director artístico de la Orquesta Filarmónica de Busan que se encuentra participando del proyecto del mencionado instituto de tecnología.

Choi destaca las capacidades de Ever 6, pero se lamenta de que no tenga la capacidad de escuchar. Es que el robot, al menos por el momento, no cuenta con un sistema de inteligencia artificial que le permita analizar y comprender los sonidos y el desempeño de los miembros de la orquesta.

Según explica la página Kocis, los investigadores registraron los movimientos de Choi dirigiendo las mencionadas cuatro piezas. El paso siguiente fue replicar aquellos movimientos en el robot con la mayor precisión posible. ¿El objetivo? evaluar la capacidad de articulación de los brazos, el cuello e incluso los hombros de Ever 6.

Esta no es la primera vez que el Instituto de Tecnología de Corea pone en marcha este tipo de robots. De hecho, se trata de la sexta generación de un androide que han ido mejorando desde 2006. Esperan seguir demostrando de los robots pueden servir para “acompañar a los humanos, no para reemplazarlos”.