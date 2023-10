Tras el aumento obtenido en junio, ADOSAC exige paritarias

La Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) envió una nota al Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Cruz, pidiendo que se vuelva a convocar a mesa de negociación paritaria con el Consejo Provincial de Educación (CPE)-

«En virtud de los innumerables problemas que persisten en las escuelas de la provincia en cuanto al aspecto edilicio, laboral y pedagógico que cada vez se profundizan, solicitamos a Ud. el inmediato llamado a paritarias«; inicia la misiva que envió el sindicato.

«Insistimos en la reapertura del espacio paritario por cuanto el decreto -de aumento salarial- no ha venido a otra cosa que ha profundizar el conflicto, rompiendo una vez más con el escalafón, creando más dudas que certezas y por sobre todo porque no alcanza a cubrir el costo del a canasta básica total. Incluso y aunque no compartimos los términos de esta imposición, al día de la fecha no ha sido abonado el retroactivo del título a nuestros jubilados«, reclamaron desde ADOSAC.

En este sentido y haciendo referencia a la situación general, indicando que «en momentos de incertidumbre económica como se viven actualmente con una inflación que parece no tener techo, aumentos de combustibles, servicios, alimentos entre otros que alejan el nivel salarial de los costos de vida en nuestra región, exigimos el cese de los descuentos de forma inmediata, apelando al carácter alimentario del salario«.

«Este aspecto como tantos otros pendientes, son materia de sumo interés para nuestro sector planteando en varias oportunidades, pero lamentablemente sin solución«, afirmaron.

Aumento por decreto

Mediante Decreto 695/2023, en el mes de junio el Gobierno Provincial estableció otorgar el incremento salarial para el Sector Docente que consiste en cláusula gatillo al básico hasta diciembre, incremento al ítem título y un 3 por ciento desde julio para los grados inferiores del escalafón docente.

El Gobierno Provincial de esta manera decretó para el personal incluido en el Escalafón Docente un aumento de sueldo al básico de carácter remunerativo, equivalente al porcentaje de índice de precios al consumidor -Cláusula gatillo- hasta el mes de diciembre.

En tanto, para el personal docente se decretó además el ítem título que se calculará sobre el sueldo básico del cargo de Maestro de Grado de Escuela Primaria de Jornada Extendida de una hora, desde el mes de febrero para localidades del ciclo lectivo especial y desde marzo.