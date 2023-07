Teorías conspirativas para todos los gustos

Por Javier Arias

[email protected]

Siempre me atrajeron sobremanera las paranoias colectivas, los rumores de complots y las filosofías milenaristas. Y en esa misma línea puedo incluir a las leyendas urbanas, como esa de despertarse en una bañera llena de hielo, o la de levantarse, después de una noche de lujuria con una extraña, y encontrarse un nefasto mensaje pintado con lápiz labial en el espejo del baño. El acerbo popular está lleno de estas historias, y tal vez algún día me dedique a escribirles algunas de ellas. Pero hoy quería acercarles uno de los mitos más curiosos de nuestros buenos vecinos del norte, no, más arriba, mucho más, los estadounidenses, que para esto de las teorías conspirativas parecen mandados a hacer. Realmente es encomiable ese afán permanente que tienen de buscarle siempre la quinta pata al gato, pero lo más sorprendente es que más de una vez llegan a encontrarla y ponen al gato en una feria de fenómenos y se llenan de plata cobrando entradas.

Desde el Watergate hasta los contras de Irán, desde los gremlins cometurbinas de avión, hasta los duendes en las cajas de cereal, la tradición oral norteamericana está repleta de historias misteriosas. Casi todas incomprobables.

Pero las que más rating tienen entre los yanquis son, sin duda, las que rozan o pasan cerca de la familia Kennedy, vaya uno a saber por qué esta estirpe de políticos tiene esa atracción malsana en los corazones estadounidenses. El tema es que hoy voy a comentarles uno de los mitos más arraigados de este pueblo y que relaciona no sólo a Kennedy, sino que incluye a otro de sus referentes políticos, Abraham Lincoln.

A decir verdad las coincidencias entre ambos ex presidentes son realmente notables, empezando por la paparruchada de que los dos apellidos tienen siete letras. Pero dejemos estas semejanzas ortográficas y caigamos en la cuenta que Abraham Lincoln y John Fitzgerald Kennedy fueron designados miembros del Congreso en los años 1847 y 1947 respectivamente. Ok, eso no es tan impresionante, ¿no?, ¿pero si le agregamos que Lincoln fue elegido presidente en 1860, y que justo cien años después, en 1960 fue elegido presidente Kennedy? No me digan que no comienza a ponerse interesante.

Y volviendo a las paparruchadas, ambos medían 1.83 metros. Esta bien, está bien, me dejo de pavadas.

¿Y si le digo que la secretaria de Lincoln se apellidaba Kennedy, y la de Kennedy, Lincoln?, ¿y que a ambos les recomendaron no acudir a los lugares donde finalmente fueron asesinados? ¿Todavía no logré sorprenderlo ni un poquito? Deme tiempo, que vamos por la mitad de la nota.

A ver esta, fueron asesinados un viernes, por balazos que impactaron en sus cabezas, los cuales fueron disparados desde atrás. Estos hechos de violencia fueron realizados delante de sus mujeres; mujeres con las que perdieron un hijo durante su estancia en la Casa Blanca. Espérese, espérese, no se me vaya ni se distraiga. El asesino de Lincoln, de nombre Booth, disparó a Abraham en el teatro Ford y se refugió en un almacén; Oswald le disparó a Kennedy (que viajaba en un coche Lincoln de la casa Ford) desde un almacén y se ocultó en un teatro.

No me diga que no está ya comenzando a dudar de ciertas cosas. Y eso que no sabía que John Wilkes Booth, quien asesinó a Lincoln, nació en 1839, y Lee Harvey Oswald, quien asesinó a Kennedy, nació en… Sí, en 1939.

Y hay más, los nombres completos de los dos presuntos asesinos, que habían nacido en 1839 y 1939 respectivamente, suman quince letras cada uno, eran sureños y fueron asesinados horas después de sus propios crímenes (sin haber confesado su culpabilidad, por cierto) por dos vengadores; y en ambos casos se denunció la existencia de conspiraciones que implicaban a personajes norteamericanos muy influyentes.

Y como broche de oro a esta seguidilla de coincidencias intraquilizadoras, los sucesores de Lincoln y Kennedy tuvieron el mismo apellido, Johnson. Andrew Johnson y Lindon Johnson (nombres de seis letras), que eran senadores y demócratas del sur. ¿Todavía no está interesado? Andrew Johnson había nacido en el año 1808 y Lindon, en 1908.

Este sería el momento ideal para decirle, con voz tenebrosa y musiquita ad-hoc: “Aunque usted no lo crea.” Pero afortunadamente este no es un programa de Ripley ni nuestra historia se la va a creer mucha gente. Pero seguramente, si logra memorizar todos estos números, nombres y fechas, hará la delicia de la tertulia agrupada junto a la estufa, en estos días en que el invierno parece haberse acordado que estábamos en julio. Y si alguno de los presentes trata de desacreditarlo en medio de su historia, no se amilane, mírelo con gesto de “yo no me achico frente a los herejes”.