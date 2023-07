Taccetta ganó en Esquel: «Queremos una ciudad que crezca»

Matías Taccetta, intendente electo de Juntos por el Cambio en Esquel, festejó su victoria ante Juan Manuel Peralta y ya piensa en su gabinete: «El 80% del equipo está decidido. Son personas que trabajaron conmigo y les veo ganas de seguir trabajando. Han aportado sus ideas para que nuestra propuesta sea bien seria».

«Tenemos que trabajar mucho. Trabajar para la ciudad es lo que más me gusta. Cuando me fui dije que iba a volver al municipio y acá estamos. Con muchas propuestas para la ciudad. Queremos una ciudad que crezca y que la gente consiga trabajo, que es lo que más nos preocupa. La gente nos pide trabajo, no llega a fin de mes. No puede alquilar ni comer. Depende cien por ciento del Estado y no tiene que ser así«, expresó.