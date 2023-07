Rawson: Pagaban 12 mil pesos de luz y les llegó una factura de 85 mil

El actual intendente de Rawson y candidato a la reelección por Juntos por el Cambio, Damián Biss, se refirió a la preocupante situación de las familias que viven sin gas y de aquellas que recibieron aumentos desmedidos en las facturas de energía eléctrica, en virtud de la quita de subsidios.

En diálogo con Azul Media 2020, el mandatario contó la situación con la que se encontraron muchos vecinos este mes. «Es imposible para una familia pagar una boleta de luz de 85 mil pesos. Todos esos hogares que no tienen red de gas se calefaccionan con energía. Este mes, en la facturación se vio reflejada la quita del 100% de los subsidios, entonces a todos aquellos vecinos que consumen más de 1000 kw les han llegado facturas realmente importantes«, relató.

Para graficar la cuestión, dio detalles sobre el caso de una familia del Área 12 que «el mes pasado pagó 12 mil pesos de luz y este mes le llegó una boleta de 85 mil. De esos casos tenemos muchos. Nosotros año a año firmamos un convenio con la Cooperativa para todas aquellas personas que no tienen red de gas domiciliaria, para que puedan acceder a un subsidio que acuerda la Municipalidad con la Cooperativa. Es un trámite personal y cada año las familias que no tienen gas deben hacerlo. Este año hubo mucha gente que no lo hizo y les llegó esta facturación, así que nos vimos en la necesidad de reforzar la difusión de esta herramienta».

Biss remarcó la importancia del acompañamiento municipal en este asunto. «Tenemos 140 familias incluidas en el convenio y vamos a mandar 500 familias más, que es un padrón que le solicitamos a la Cooperativa de aquellos vecinos que consumieron más de 1000 kw en el último período. Este subsidio es por cuatro meses, por todo lo que dura el invierno y abarca descuentos importantes, de los que se hace cargo el Municipio«, aseguró.