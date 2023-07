No habrá peatonal: Revelaron cómo será el centro comercial a cielo abierto de Madryn

Pablo Tedesco, presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Producción y Turismo de Puerto Madryn (CAMAD) y vicepresidente de la Federación Empresaria del Chubut (FECH), dio detalles sobre la iniciativa que en principio había sido anunciada como peatonal, pero finalmente no lo será.

«El del centro comercial a cielo abierto es un proyecto que arranca en CAMAD hace muchos años. Este tipo de lugares, que funcionan en varias ciudades del mundo, lo que hacen es darle más espacio a la parte pública y restringe un poco la movilidad vehicular. Habíamos firmado un acuerdo con el gobierno de Ricardo Sastre, en su momento, pero finalmente en estos días el intendente tomó la decisión de poner este tema en agenda y empezar con las primeras cuadras», contó en diálogo con Pido la Palabra, en AzM Radio.

¿Se va a prohibir la circulación de automóviles? Tedesco aseguró que no es lo que prevé el proyecto: «Lo que va a suceder es que las calles van a ser un poco más angostas. No es una peatonal, porque la circulación vehicular va a ser permanente, aunque a menor velocidad. Las veredas van a terminar siendo más anchas, marcadas por estas ‘balas’ que se ven en distintos lugares. Ciudades como La Plata, Bahía Blanca y Ushuaia tienen centros comerciales de estas características, con lo cual, gracias a la tecnología, la temperatura ya no es un problema«.

Además, desde la Cámara y el municipio planean que el centro comercial a cielo abierto sea una práctica esparcida por distintos sectores de Puerto Madryn, estimulando así el intercambio comercial diversas zonas del ejido urbano.

«El proyecto que presentamos no tiene que ver sólo con el casco céntrico, sino con distintos polos comerciales que fueron creciendo en la ciudad. Lo que queremos es que esos lugares se desarrollen, estén identificados y tengan los servicios y beneficios que necesitan para poder funcionar. Que le sirva al comerciante y al consumidor«, explicó Tedesco.