Milei denunció a la “casta” por buscar “destruir al oponente”

A horas de la renuncia de la precandidatura de Franco Rinaldi en la lista de legisladores porteños de Jorge Macri en la Ciudad, el líder de La Libertad Avanza, Javier Milei, lanzó un mensaje en el que denunció que la “casta” busca “destruir al oponente”.

“Es verdaderamente vergonzoso el espectáculo que la política y los medios de comunicación supuestamente serios están dando en las últimas semanas”, arrancó el diputado nacional y precandidato a presidente.

El libertario cuestionó que “en un país destruido, con 45% de pobres, 120% de inflación, y camino a una hiper, lo único que hacen los políticos es tratar de ensuciar al otro. Cuanto más agresiva la acusación mejor. No importa la verdad. No importan las pruebas. No importa el contexto. No hay límites. La misión es destruir al rival”.

Y también le pegó al periodismo: “Los medios, en busca de rating o sobres, se suben a esta agenda siniestra que lo único que hace es ocultar lo importante”.

“Este país se conduce a la destrucción total en manos de una casta política a la que solo le interesan sus negocios. Y los defiende con uñas y dientes. Asesinando, comprando o ensuciando a quien necesiten”, continuó.

Milei recordó que “falta casi un mes para la elección presidencial y salvo nosotros ningún espacio político presentó un plan para solucionar los problemas de los argentinos”.

DESTRUIR AL OPONENTE Es verdaderamente vergonzoso el espectáculo que la política y los medios de comunicación supuestamente serios están dando en las últimas semanas. En un país destruido, con 45% de pobres, 120% de inflación, y camino a una híper, lo único que hacen los… — Javier Milei (@JMilei) July 14, 2023

En esa línea, anunciar que “a partir de ahora ni yo ni ningún candidato de LLA contestará ninguna pregunta ni iremos a ningún programa que no esté dedicado exclusivamente a discutir los problemas reales de los argentinos y las propuestas para solucionarlos”.

“También le quiero proponer, con certeza de que no lo harán, a los demás candidatos a presidente de la Nación que dediquemos los próximos 30 días a contarle a los argentinos cuáles son nuestras propuestas para solucionar la inflación, el desempleo, la deuda del BCRA, el cepo, la pobreza, la inseguridad, el narcotráfico y todos los demás problemas que aquejan a los argentinos”, desafió.

Por último, el legislador expresó: “Demuestren que estoy equivocado. Demuestren que no son una casta preocupada por defender sus privilegios. Demuestren que tienen una idea de cómo terminar con estos 100 años de decadencia”.

Fuente: Parlamentario.