Merino anunció un ajuste político: «Vamos a trabajar con mucha menos gente»

El intendente electo de Trelew, Gerardo Merino, habló del encuentro con Adrián Maderna y de los cambios que tiene previstos para cuando termine la transición más larga de Chubut.

La Ordenanza de Transición establece que dentro de los diez días de su promulgación debían ser nombradas las personas encargadas de encabezar ese proceso, por lo que Merino, en diálogo con AzM Radio catalogó a la reunión como «el cumplimiento de una formalidad».

«No quiere decir que estas cinco personas vayan a ser los cinco secretarios municipales, simplemente es una formalidad para empezar a trabajar en el estado de la Municipalidad: los números, el inventario, los proveedores, como si fuese un debe y un haber. El objetivo es armar un informe para tenerlo veinte días antes de asumir y saber dónde uno comienza la gestión«, aclaró.

En ese marco, el futuro intendente anunció que reducirá la planta de cargos políticos: «Estamos ideando otro organigrama para la Municipalidad de Trelew, con mucha menos gente y mucha menos asesoría. Un organigrama más compacto, con menos coordinaciones y menos programas y sub programas, porque ese costo político es muy grande, pero además burocrátcamente es inviable para la toma de decisiones. Lo ideal es trabajar sobre el presupuesto de este año para que sea aprobado y tener un organigrama mucho más accesible y con menos gastos».

El elegido en los últimos comicios aseguró que el recorte de personal sólo afectará a funcionarios. «Son cargos netamente políticos. Es difícil encontrar afinidad con algún funcionario perteneciente a esta gestión, pero no porque no sean idóneos, sino porque uno necesita su personal de confianza y nosotros lo tenemos, con personas idóneas en cada uno de los temas. No se trata de echar gente, sino que vamos a cambiar todo el personal político y, en ese sentido, vamos a trabajar con mucha menos gente«, aseguró.

Por otra parte, Merino confirmó que ya tiene en mente los nombres de quienes integrarán su gabinete. Sin embargo, prefiere guardárselos: «No los voy a dar a conocer ahora para no desgastarlos y porque algunos están en la actividad privada y no quiero que se afecte su trabajo. La transición es muy larga, pero el equipo ya está confeccionado. Quiero ser muy respetuoso y no empezar a dar nombres, porque de acá al 10 de diciembre hay mucho tiempo»

