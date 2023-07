Luque en Trelew: «Hay cuestiones que vamos a revertir»

El candidato a gobernador, Juan Pablo Luque, recorrió los barrios Costanera y 1000 viviendas de Trelew, donde dialogó con los vecinos para conocer la realidad de los sectores. “Todo lo que se necesita modificar requiere compromiso, profesionalismo y un plan para desarrollar. En ese camino, sentimos que somos el único proyecto político con gente preparada para poder hacerlo”.

En ese marco, Juan Pablo Luque, manifestó que “estuvimos recorriendo los barrios, hablando con los vecinos, conociendo realidades de sectores de Trelew que son preocupantes desde las necesidades básicas que tiene que tener una familia para poder vivir dignamente. Escuchando principalmente para conocer la realidad de la gente”.

“Se nota una ausencia y pasividad por parte del Estado muy marcada en los temas en donde debería estar más presente que nunca, con falta de generación de empleo, de políticas públicas que permitan bajar los índices que más preocupación generan como los de inseguridad o aprendizaje educativo. Todo eso se revierte con un Estado mucho más presente”, sostuvo.

En ese sentido, advirtió que los cambios no se generan de un día para el otro. “Los títulos grandilocuentes de decir que si gano yo al otro día se terminan los problemas, es mentira. A mí no me gusta generar expectativas que el día de mañana no las podamos cumplir de forma inmediata. Sí creo que todo lo que uno necesita modificar requiere compromiso, profesionalismo y un plan para desarrollar; algunas circunstancias son más sencillas de solucionar y otras requieren de más tiempo para poder cambiar problemas estructurales. En ese camino nos sentimos con la ventaja de que tenemos el único proyecto político con gente preparada para poder hacerlo”.

Para finalizar, reconoció que “la tarea por delante es muy importante. La provincia tiene la necesidad de buscar soluciones a problemas difíciles pero que son solucionables con el potencial que tiene Chubut, pero debemos confiar en nosotros mismos y saber que tenemos todas las condiciones para hacerlo”.