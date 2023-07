Larreta se distanció de Bullrich: «Propongo un camino distinto al de querer imponer a las trompadas»

El Jefe de Gobierno y precandidato a presidente de Juntos por el Cambio se refirió a su contrincante en la coalición.Arrancan en los medios los spots de campaña.

El Jefe de Gobierno y precandidato a presidente de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, se refirió a su contrincante en la coalición, Patricia Bullrich, de cara a las próximas elecciones.

«Yo propongo un camino distinto al de querer imponer los cambios a las trompadas y de que el que no piensa como yo es el enemigo y hay que eliminarlo», sostuvo Larreta en declaraciones a Radio Con Vos al ser consultado sobre el spot de la exministra de Seguridad.

El jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial por Juntos por el Cambio (JxC), lanzó este fin de semana su spot de campaña bajo el lema «Este país sí tiene arreglo» y donde llamó a los argentinos a hacer «el cambio de nuestras vidas».

«Los argentinos venimos perdiendo muchas cosas desde hace años, pero es hora de dejar todo eso atrás. Llegó el momento de hacer un cambio, pero no cualquier cambio: «Hagamos el cambio de nuestras vidas», expresó el precandidato al compartir el spot en sus redes sociales.

En el video de un minuto de duración se ve a diferentes personas sosteniendo papeles en los que se leen frases como «no llego a fin de mes» en las manos de un jubilado, «miedo a esperar en la parada» en las de una joven esperando el colectivo, «cada día que pasa me va peor» en las de un cocinero de un negocio de barrio o «cada vez puedo comprar menos» en una mujer en su casa.

En tanto, la rival de Larreta en la interna de (JxC), Patricia Bullrich, lanzó el viernes un spot de campaña con un mensaje que pone el acento en la «fuerza», y en el que advierte que si es electa aplicará un plan económico que deberá ser «defendido en las calles».

Llegó el momento de poner en marcha la fuerza que va a ordenar el país. Si no es todo, es nada. 🇦🇷💙 Sumate a #LaFuerzaDelCambio:https://t.co/a74OLFn1zX pic.twitter.com/AqsocnLHYQ — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) July 7, 2023

La exministra de Seguridad del gobierno de Cambiemos sostiene, además, que con «diálogo y consenso» no se combate a «los narcos en Rosario» ni a la «corrupción», en una clara diferenciación de las premisas que propone su rival en la interna de la coalición opositora.

«Fuerza, porque el diálogo no saca a los narcos de Rosario. Porque la corrupción no se termina con consenso. Porque no se acuerda con las mafias», afirma Bullrich en una voz en off mientras se suceden varias imágenes en un video que marca el inicio de sus actividades proselitistas en los medios de comunicación.

