Hoy juega Messi con Inter Miami: dónde verlo por TV

El Inter Miami de Estados Unidos, el equipo de Lionel Messi, jugará este martes ante el Atlanta United por la segunda jornada de la Zona Sur 3 de la Leagues Cup 2023, en la que buscará la clasificación en el certamen.

Esta noche, en el estadio del equipo que dirige Gerardo Martino habrá dos campeones del mundo, por un lado Messi y por el otro el ex Vélez Thiago Almada.

Juega «Leo» y todos lo quieren ver

Messi debutó el último viernes con un golazo agónico de tiro libre en la victoria del Inter Miami por 2 a 1 ante el Cruz Azul, mientras que este martes tendría su primer encuentro como titular en el conjunto estadounidense.

El partido en el DRV Pnk Arena de Miami está programado para las 20.30 (hora argentina).

En cuanto a la transmisión de los partidos de la MLS, vale destacar que sólo tiene transmisión a través de Apple TV, la plataforma de streaming con la que firmó contrato por diez años hace poco.

Todos aquellos que tengan dispositivos con iOS o sistemas operativos de Apple (iPhone, iPad o Mac), tendrán la aplicación nativa, aunque también los partidos podrán verse en computadoras con Windows a través del navegador.

Aquellos que no tengan cuenta de la plataforma, deberán suscribirse al MLS Season Pass, que cuesta 15 dólares mensuales o 99 dólares anuales con el cual el usuario tendrá un descuento de US$ 21.

Cómo ver gratis a Messi

Los usuarios que tengan Iphone tienen un plus y una gran oportunidad, al menos durante 3 meses, porque podrán suscribirse a «Apple TV» sin pagar nada durante 90 días.

Los próximos partidos del Inter de Messi

20 de agosto, Inter Miami vs. Charlotte, MLS

26 de agosto, New York RB vs. Inter Miami, MLS

30 de agosto, Inter Miami vs. Nasville SC, MLS

3 de septiembre, LAFC vs. Inter Miami, MLS

9 de septiembre, Inter Miami vs. Sporting Kansas City, MLS

16 de septiembre, Atlanta United vs. Inter Miami, MLS

20 de septiembre, Inter Miami vs. Toronto FC, MLS

24 de septiembre, Orlando City vs. Inter Miami, MLS

30 de septiembre, Inter Miami vs. New York City FC, MLS

4 de octubre, Chicago Fire vs. Inter Miami, MLS

7 de octubre, Inter Miami vs. Cincinnati FC, MLS

21 de octubre, Charlotte vs. Inter Miami, MLS