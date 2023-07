Fabrizio Cardini se solidarizó con Silvina Cabrera y le contestó a Ignacio Torres

Fabrizio Cardini, empresario del Grupo Azul Media, se refirió al ataque que sufrió la periodista Silvina Cabrera mientras cubría la recorrida de Juan Pablo Luque por el barrio Planta de Gas de Trelew. También aprovechó las cámaras de AzM Radio para contestarle a Ignacio Torres, que lo había mencionado en un tweet.

«Es lamentable que se vivan hechos como estos en épocas de democracia, sabiendo lo que ha vivido la Argentina. Es grave para las instituciones de la provincia, más allá del candidato que sea. Esto no pasa por un partido político, sino por una cuestión de respeto mutuo», aseguró.

Cardini instó al Poder Judicial a darle un tratamiento adecuado a lo sucedido el jueves en la ciudad valletana: «Me solidarizo con Silvina Cabrera, que además de excelente persona es una excelente periodista y una gran amiga. Lo que ocurrió es lamentable y no debe suceder en el periodismo. La libertad de expresión es una de las principales banderas que tiene nuestra Constitución. No podemos dejar pasar este hecho, espero que la Justicia esté investigando, busque a los agresores y vea los hechos posteriores, en los que hubo armas de fuego».

En su paso por Pido la Palabra, el empresario chubutense también hizo declaraciones de índole política y se declaró amigo del gobernador Mariano Arcioni, de Luque y del propio Torres. «A Nacho lo conozco hace muchos años. Nos vimos por primera vez en el año 2016, en Buenos Aires, en una oficina del Ministerio del Interior. Él estaba junto a un coordinador que se llama Marcelo Cano. Por esas cosas de la vida empezamos a transitar un camino y a trabajar en conjunto. Él dice que no me conocía, pero sí me conoce. Ha venido a mi oficina y hemos charlado de política«, reveló.

Sobre el final de la charla, Cardini hizo una invitación pública al candidato de Juntos por el Cambio. «Nacho Torres, al cual conozco y con el que he compartido muchas reuniones en su casa y en distintos entornos, está invitado a participar cuando quiera. Si quiere charlar conmigo mano a mano, lo entrevisto. No tengo problema, me voy a hacer periodista aunque no lo soy», afirmó.

Desde el estudio de Radio Azul Media que Torres visitó el 10 de junio de este año, el empresario fue totalmente transparente sobre sus relaciones personales: «Para el que le queden dudas, soy amigo de Juan Pablo, soy amigo de Mariano, soy amigo de todos, y también soy amigo de él, aunque dice que no es mi amigo«.

Reviví la entrevista completa acá: