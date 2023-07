El presidente del Inter Miami reveló los secretos de la llegada de Messi

Jorge Mas, dueño de la franquicia de la MLS, brindó una entrevista donde detalló cómo se logró la llegada del astro rosarino a los Estados Unidos

El desembarco de Lionel Messi en la Major League Soccer de Estados Unidos bajo los colores del Inter Miami promete ser el empujón comercial que necesitaba la liga para subir un escalón más en jerarquía. La Pulga tomó la decisión de abandonar el París Saint Germain y el continente europeo para ir a un destino mucho más tranquilo tanto para él como para su familia. Y quien festejó como nadie la noticia fue el dueño de la institución en el estado de Florida, Jorge Mas.

El empresario otorgó una entrevista al diario El País y se encargó de dar detalles de lo que serán los primeros días del astro argentino en territorio norteamericano. Para arrancar, aseguró que el debut está pactado para el próximo 21 de julio ante el Cruz Azul y confirmó que utilizará la dorsal 10, que tendrá un diseño especial. El también propietario del Zaragoza de España detalló que el contrato de nacido en Rosario oscila “entre 50 y 60 millones de dólares anuales” por las ganancias que Lionel tendrá por la venta de suscripciones a Apple TV para ver la MLS y la venta de camisetas.

Relajado en su oficina, Jorge explicó que su objetivo desde 2019 era que “cuando la gente piense en fútbol en Estados Unidos, piense en Miami” al tratarse del mayor mercado comercial del planeta. La falta de impuestos locales y estatales, huso horario similar a su ciudad natal, un clima ideal durante todo el año fueron algunos de los condimentos utilizados para terminar de convencer a Messi. “Elevará la liga a otro nivel. Viene con ganas de dejar una huella y cuando se retire tendrá una participación en el club”, añadió en charla con el portal español.

A pocos días de que se estampe la firma de manera oficial, Mas relató en primera persona las largas negociaciones: “Muchas conversaciones con Jorge, David Beckham hablaba con Leo sólo sobre temas futbolísticos. No quería que se sienta presionado. Hablamos en Barcelona, Miami, Rosario, Doha. Para lograr cerrar el acuerdo fue importante el contrato de Apple”.

Además, confirmó que ningún otro equipo de la competencia puso dinero para el salario del argentino y resaltó el papel de la MLS ya que fue “clave para en ayudar con los patrocinadores”. Hincha del Real Madrid desde pequeño, confirmó que la llegada de Lionel será positivo para todos los clubes de Estados Unidos. “Los socios de cada institución se van a multiplicar por cinco o por 10 en los próximos tres años”, agregó sin miedo.

En este momento las oficinas del Inter Miami están confeccionando el plantel que ayudará a Messi y el primer nombre confirmado es Sergio Busquets. “Es esencial rodearlo con jugadores de su nivel. Hablamos con Busi desde hace un año. En el vestuario va a ser muy importante y más aún para los muchachos de la academia”, aseguró Mas sobre el volante de contención

Por otro lado, hizo público que existieron conversaciones con Ángel Di María pero “parece que está a punto de firmar con otro equipo” en alusión al Benfica. Lejos de bajar los brazos, aseguró que llegarán “dos o tres jugadores más” para ayudar a la Pulga. El cuadro rosa actualmente juega en un estadio temporal con capacidad para 30mil espectadores ya que el oficial está en construcción: “La estructura nueva nos va a costar 400 millones de dólares. Será mucho más conveniente y estará al lado del aeropuerto. La idea es abrirlo en otoño de 2025″.

Para cerrar, el empresario defendió a Lionel y su último paso por el PSG. “Es un animal competitivo. En París ganó, no la Champions, pero ganó. Un solo hombre no conquista una Champions. Solo puedo hablar por Miami, pero creo que es muy triste lo que le sucedió allá. No merece que lo estén chiflando al final de los partidos”, concluyó listo para llevar a su equipo norteamericano al siguiente nivel.