El Liceo de Comodoro tendrá un espacio deportivo y recreativo para la comunidad

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia firmó un convenio con el Ministerio de Defensa de la Nación, en el que el ministro Jorge Taiana autoriza a la apertura de parte del predio del Liceo General Roca hacia la comunidad. El proyecto es abrir las puertas para que la población aproveche el predio deportiva y recreativamente, sin alterar nada del Patrimonio Histórico y que las mejoras paisajísticas que se necesiten, sean dispuestas por lo que las autoridades del Liceo dispongan.

Cabe aclarar, que de ninguna manera se alterará el patrimonio histórico, dado que la estrategia estará pautada en un todo de acuerdo con las autoridades del Liceo y respetando los criterios del patrimonio construido, cultural y natural. La idea es generar una sinergia entre la institución y la comunidad de manera acordada, generando una apertura controlada hacia un sector exterior actualmente en desuso, para poder hacer actividades de esparcimiento. Esto permitirá tener una mayor apertura de la institución a la comunidad.

No se derribará ninguna arquitectura y solo se podrán realizar actividades en espacios determinados previamente, no pudiendo la comunidad circular por lugares no habilitados para así garantizar la seguridad del predio y la institución educativa en su conjunto.

De esta manera, se va a mejorar el entorno y el uso de las áreas permitidas con horarios destinados, con el fin de promover y garantizar el esparcimiento, la recreación y el deporte a la comunidad.

No se trata de una cesión de tierras o intervención de la histórica institución militar, sino de un aprovechamiento de sus lugares ociosos, en horarios específicos que determinarán las autoridades de la institución, “garantizando las actividades y pleno funcionamiento del Liceo, sin que esto implique una erogación presupuestaria del Ejército Argentino y el Ministerio”, explica el convenio.

El Municipio, por su parte, podrá realizar obras de mejora y colocación de equipamiento, si las autoridades lo requieren. Esos trabajos quedarán incorporados al edificio en cuestión, considerado Patrimonio Histórico de la Nación. A su vez el Ejecutivo se hará cargo del mantenimiento y limpieza de los sectores habilitados.

La planificación de aprovechamiento del espacio conlleva la utilización de un espacio ocioso dentro del patio externo, sin intervenir el edificio ni todo lo incluido dentro del patrimonio histórico.