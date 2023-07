Descubren en La Pampa dos nuevas arañas venenosas

Dos investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UNLPam informaron la presencia de dos especies de arañas altamente venenosas en la provincia de La Pampa, ambas del género ‘Loxosceles’, una de ellas reportada por primera vez para esta región del país, y otra cuya presencia ya se conocía.

En una publicación realizada en la Revista de la Sociedad Entomológica Argentina, Nicolás Peralta Seen y Fernando Diez comunicaron el primer registro para La Pampa de ‘Loxoxceles hirsuta’ y confirmaron la presencia de ‘Loxosceles laeta’, la peligrosa “araña violinista” o araña de los rincones. La distancia geográfica y el lapso temporal entre los hallazgos -unos tres años- revelan que “la especie ya está instalada en La Pampa”.

Las arañas

“Loxosceles” es un género de arañas venenosas de amplia distribución mundial, que incluye 143 especies, cinco de ellas con presencia en Argentina. “Loxosceles laeta”, la araña violinista, es la que posee mayor distribución en Sudamérica, y también la más tóxica y peligrosa. Su existencia en La Pampa era conocida aún cuando no había, hasta ahora, reportes formales.

En el caso de “Loxosceles hirsuta”, descripta por primera vez para La Pampa, este registro es el más austral para la especie, dato que sugiere un desplazamiento en sentido norte-sur. Según la “Nota Científica” publicada el 30 de junio en el volumen 82(2) de la Revista de la SEA, “Los especímenes de ‘L. hirsuta’ de este trabajo fueron encontrados habitando estructuras humanas y recolectados en diferentes localidades, entre largos períodos de tiempo, lo que sugiere que ‘L. hirsuta’, al igual que ‘L. laeta’, es altamente sinantrópica y está establecida en La Pampa”. La nota lleva la firma del estudiante avanzado de la Licenciatura en Biología que se dicta en la FCEyN, Nicolás Peralta Seen, y el docente de esta carrera, Fernando Diez.

Los especímenes colectados, 18 entre las dos especies, fueron recogidos en Santa Rosa y Toay entre 2019 y 2022.



Nueva especie de araña venenosa

Como en otros integrantes del género Loxosceles, “L. hirsuta” presenta patas largas y finas con quelíceros fusionados en las bases, y exhibe un notorio surco longitudinal sobre un algo deprimido cefalotórax. Cuenta con 6 brillantes ojos, los que forman una disposición en triángulo con el vértice apuntando hacia el frente, al poseer un par anterior y un par a cada lado.

“L. hirsuta” se muestra más activa durante la estación cálida. Es nocturna y sedentaria, tejiendo una irregular tela blanca bajo rocas, entre troncos o escombros, bajo la corteza de los árboles o en menor medida en forma sinantrópica, en gallineros, galpones, garajes, etc. Se oculta fácilmente detrás de cuadros o muebles, en hendiduras de paredes, etc.

No es una araña agresiva y solo puede morder si se la intenta capturar o accidentalmente se la comprime sobre la piel al introducirse entre la ropa, toallas, sábanas, zapatos, etc.

Sin embargo, es peligrosa para los seres humanos ya que cuenta con glándulas venenosas que producen varias toxinas, las que al ser inoculadas por una mordedura, producen una enfermedad denominada “loxoscelismo”.

Esta enfermedad genera una escara necrótica ulcerosa alrededor de la mordedura, sobre una superficie que puede llegar a los 20 cm de diámetro. El tratamiento más efectivo es la aplicación de suero anti-Loxosceles dentro de las 4 horas de producida la mordedura, para así evitar las secuelas de las lesiones iniciales.

Este primer registro de “L. hirsuta” en La Pampa comprende 10 ejemplares machos y 3 hembras recolectados en Santa Rosa y Toay entre 2019 y 2022.

En el caso de “Loxosceles laeta”, se recogieron 2 machos y 3 hembras en Santa Rosa en el mes de septiembre de 2022. Si bien se conocía la presencia de la “araña de los rincones” en territorio pampeano, aún no se había reportado ningún caso con la formalidad que exige el conocimiento científico. La nota científica de los investigadores pampeanos viene a cumplir con ese requisito.

Nicolás Peralta Seen es estudiante avanzado de la Licenciatura en Ciencias Biológicas y su campo de estudio se ha inclinado hacia los arácnidos, en particular aquellas especies presentes en nuestra provincia. El licenciado Fernando Diez se desempeña con Jefe de Trabajos Prácticos en Biodiversidad y como auxiliar docente en Biología de Invertebrados 1 y 2, cátedras de la Licenciatura en Biología. La investigación fue financiada con aportes de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.