Con Messi, Inter Miami goleó 4-0 a Atlanta United

Lionel Messi se convirtió este martes por la noche en el artífice de las sonrisas y las muestras de júbilo en la concurrencia, al marcar dos goles para Inter Miami, que vapuleó por 4-0 a Atlanta United, en duelo entre equipos norteamericanos, que lo depositó en la siguiente instancia de la denominada Leagues Cup de la Concacaf.

El astro rosarino marcó por duplicado, a los 8 y 22 minutos del período inicial, además de otorgar una asistencia para una conquista del finlandés Robert Taylor (ST 8m), que también había festejado el tercer tanto (PT 44m).

El también campeón del mundo en Qatar 2022, Thiago Almada, dispuso la chance de descontar para Atlanta United, pero ejecutó muy mal un penal a los 41 del segundo período, que fue detenido por el arquero Drake Callender.

Al minuto de juego, el conjunto del Estado de Georgia ya había avisado a su par de camiseta rosa, con un gol anulado a instancias del juez de línea, tras un corrida por la derecha del brasileño Matheus Rossetto para la entrada del centro griego Giorgos Giakoumakis.

Pero el director técnico Gerardo ‘Tata’ Martino tomó rápida nota del atrevimiento visitante e hizo un par de movimientos defensivos para no correr más riesgos.

A los 8 minutos, en la primera entrada clara del Miami al área contraria, el español Sergio Busquets buscó al capitán del equipo, quien en una aceleración de contra se escapó solo hacia al arco, y tras el rebote en el palo, empujó la pelota al gol para seguir con su racha anotadora, en su segunda presentación en la franquicia de la Florida.

