Arcioni, sin vueltas: «Me llama la atención la ignorancia de los candidatos»

Luego de participar de la presentación oficial del Gran Premio Coronación de Turismo Nacional, que se disputará entre el 17 y el 19 de noviembre en el Autódromo Mar y Valle, el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, habló con los periodistas allí presentes y aseguró que la provincia es «la única que se desendeudó en moneda extranjera».

«Soy de la idea de que hay que honrar las deudas. No se puede no pagar, porque hay un fideicomiso que antes de que se liquide, ya te retiene el dinero. Las deudas, lamentablemente, hay que honrarlas y yo me he hecho cargo de muchísima deuda anterior y la estamos pagando. Es más: somos la única provincia del país que se desendeudó en moneda extranjera«, sentenció.

Consultado sobre uno de los debates realizados entre los candidatos a sucederlo, el escribano tiró con munición pesada. «Todo lo que dijeron ayer son barbaridades, con mucha desinformación. Me llama la atención la ignorancia de los candidatos en cómo lo planteaban. Decían que nosotros pateábamos la deuda para más adelante, y ustedes saben muy bien, y desmiéntanme, que la deuda la estamos pagando este año para sacarle la presión al que venga«, expresó, interpelando a los periodistas allí presentes.

Igual de contundente fue con respecto a la nula actividad de la Legislatura provincial en lo que va del año: «Fue muy desacertado por parte del Poder Legislativo. No voy a entrar en nombres propios porque ahí están todos los partidos políticos, es un cuerpo colegiado y los que votan son los diputados. Me parece totalmente desacertado, porque nosotros necesitamos muchas leyes para poder, por ejemplo, terminar de equipar el hospital. No hay razón para que no sesionen. Me parece una barbaridad y una falta de respeto para todos los chubutenses«.

