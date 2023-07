Analizan imponer un circuito callejero de F1 en Madrid

El presidente del Comité Ejecutivo de Ifema Madrid, José Vicente de los Mozos, dijo que esa institución ferial espera la firma de un contrato para que la capital española sea sede, en un futuro, de un Gran Premio de Fórmula 1 en un circuito urbano. «Sé cuándo lo vamos a firmar y cuándo lo vamos a hacer», dijo el funcionario español aunque no quiso revelar la fecha de la firma del contrato, según indicó el diario deportivo Marca.

De los Mozos precisó que existe un «acuerdo de confidencialidad» con la Fórmula One Management (FOM), que es la empresa operativa de la F1, y que le «impide» dar a conocer los detalles del contrato.

La competencia podría generar unos 500 millones de euros al año para Madrid, con un circuito urbano en torno del Recinto Ferial (ubicado en el distrito de Barajas, al nordeste de la capital española) y con más de 12 pabellones a disposición de las escuderías.

«Queremos que no solo sea una carrera, sino que sea la mejor que haya en Europa», destacó el directivo de Ifema.

De concretarse el acuerdo, España tendrá dos escenarios anuales para la Fórmula 1 ya que Madrid se sumaría a Barcelona, que organiza la competencia de la máxima categoría del automovilismo mundial en el circuito de Montmeló.

Según De los Mozos, ya inició conversaciones con el responsable de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, y aseguró que «existe confianza mutua» para hacer realidad un Gran Premio en Madrid.