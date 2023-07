Alerta por alto índice de peligro de incendio de pastizales

Fue difundido por la Dirección de Defensa Civil, de acuerdo a lo establecido por el Sistema de Alerta Temprana de Incendio de Pastizales. El Municipio recordó las medidas de prevención establecidas en la normativa local vigente.

La Dirección de Defensa Civil de la Municipalidad de Trelew informó que el índice de peligro de incendio de pastizales se encuentra en nivel alto y, en ese marco, recordó las medidas de prevención para evitar siniestros, de acuerdo a lo establecido en la normativa legal en vigencia.

Cabe recordar que el Sistema de Alerta Temprana de Incendio de Pastizales, del que forman parte todos los municipios, el INTA y otros organismos, está cargo del desarrollo e implementación del Índice de Peligro de lncendio de Pastizales Naturales, proveniente del Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Dicho índice cuenta con cinco grados de peligro (Bajo, Moderado, Alto, Muy Alto y Extremo), de acuerdo a variables como la temperatura, la humedad, las precipitaciones y el viento.

En el caso de Trelew, la Ordenanza Municipal N°133373 establece que ante el riesgo alto de incendios de pastizales naturales, la quema de residuos de poda o cualquier tipo de vegetación sólo puede realizarse con autorización previa de la autoridad de aplicación, fuera del área urbana; y se encuentra prohibida la realización de fuego en espacios abiertos no habilitados. Asimismo, la normativa establece la disposición de residuos sólo en lugares determinados para tal fin y recomienda: no estacionar en lugares con vegetación o banquinas, no arrojar colillas de cigarrillos u otro material inflamable, y regresar de salidas y paseos con los residuos que se generen.

En caso de visualizar un posible incendio se debe llamar a los siguientes números telefónicos: 100 (Bomberos), 103 (Protección Civil), o 0800-666-2447 (Protección Civil Provincial).