Alcalá sugirió que la bajaron de la elección de Trelew y no se guardó las críticas

Lorena Alcalá, concejal de Trelew y candidata a diputada nacional habló en AzM Radio sobre la posibilidad de competir en estas elecciones sin un candidato a presidente en la boleta. Además reveló que la bajaron de la pelea por la intendencia de su ciudad: «No me bajé porque yo quería«.

La edil fue consultada sobre las versiones de que Sergio Massa querría compartir boleta en Chubut sólo con José Glinski y no escondió su disgusto: «Es parte del folklore político. Soy la única mujer que encabeza una lista de precandidatos a diputados nacionales, a diferencia de todas las boletas que se van a presentar el 13 de agosto. Parte de las malas prácticas de las que la gente está cansada son estas jugarretas de coartar posibilidades».

«Qué coincidencia que las dos boletas que encabezan precandidatos de la ciudad de Trelew no puedan tener la posibilidad de integrar una propuesta completa con precandidato a presidente. Pero no me están quitando la posibilidad a mí o a Petrakosky: se la están quitando a la gente«, aseguró.

Alcalá también dejó en claro el motivo de su paso al costado en la competencia en Trelew: «Si desistí de ir por la intendencia de mi ciudad, el lugar donde elegí vivir y tener mi familia, fue porque no estaban las condiciones dadas, por malas jugadas políticas que se hicieron desde un sector. No pude tener el lugar que mucha gente quería que tuviera, porque me coartaron la posibilidad de participar, desde afuera del Partido Justicialista. No me bajé porque yo quería«.