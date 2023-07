Actividades y descuentos por la Semana de la Nieve

Desde el 7 y hasta el 14 de julio, se desarrollará en la Comarca de los Andes la “Semana de la Nieve en Chubut” en el marco del Lanzamiento de Temporada 2023. En la misma habrá actividades de difusión, sorteos y campañas en redes sociales.

Cronograma de actividades

– 7 de julio Apertura Centro de Esquí La Hoya, Esquel

– 7 de julio Recepción de distinción Marca País en feria Caminos y Sabores

– 12 de julio Acto Oficial de Apertura de Temporada de Nieve, CAM La Hoya, Esquel.

– 5 al 9 de julio Press Trip Nacional, Esquel.

– 11 al 15 de julio Influencer Trip Internacional

– Laberinto Patagonia, El Hoyo, todos los días a partir de las 10:00

– Parque Temático Arcosauria, El Hoyo, desde el 8 al 30 de Julio de 10 a 20hs.

– 7 de julio 21:00hs Inauguración temporada 2023 en Rider Brewing Bar, Esquel. Dj Set Luca C.W (Progressive House) y La Negra Tragos (Coctelería de autor)

– 7 de julio 23:00hs Dj Boris Damitio en Plan B, Esquel.

– 7 de julio 21:00hs Crónicas Enmarañadas en el Centro Cultural Melipal, Esquel.

– 7 de julio 21:00hs Fabricando Sueños, Auditorio Esquel.

– 7, 8, 9 y 14 de julio Tea and Haikus. Té Patagónico, Té Tradicional, y Afternoon Tea

– 8 de julio 21:00hs Habitando La Danza, Auditorio Esquel.

– 8 de julio 17:00 a 19:00hs A.L.C.E.C CELEBRA LA VIDA en el Centro Cultural Melipal, Esquel.

– 8 de julio Taller de oratoria en el Centro Cultural Melipal, Esquel.

– 8 y 9 de julio 21:00hs LA BACANAL en el Centro Cultural Melipal, Esquel.

– 8 de julio 00:00hs Show Fueggo Inmenso en Plan B, Esquel.

– 8 de julio 16:00hs 42° Aniversario Barrio 28 DE JUNIO en el Club Independiente, Esquel.

– 8 de julio 17:00hs A.L.C.E.C Celebra La Vida, Esquel.

– 8 de julio 16:00 a 20:00hs FERIARTE. SUM Politécnica de Esquel.

– 8 de julio La Gintoneria RAFO GRIN

– 11 al 14 de julio Película The Jump en el Museo Lituano Olgbrun y Cs. Ns. y Reg. Esquel promoción 4×3

– 11 de julio 18:00hs Función «Piedra en el Zapato» en La Juntadera, Esquel.

– 12 de julio Inauguración de La Pulpería

– 13 de julio 19:00hs Charla de pioneros fundadores del Club Andino Esquel y CAM La Hoya, en el Club Andino Esquel (Av. Ameghino 1346)

– 13 de julio 18:00hs Cine en Auditorio, Esquel.

– 14 de julio 21:00hs THE JUMP en el Centro Cultural Melipal, Esquel.

– 14 de julio Fiesta Retro en Ver Disco Club, Esquel.

– 14 de julio La Piedra Restó RAFO GRIN

– 14 de julio FET 21:30hs FET Festival Esquel Tango, en la Soc. Sirio Libanesa Esquel, Cena-Show-Milonga

– “Aquí Esquel”, muestra en el Museo Histórico Esquel, lunes a viernes de 9 a 13 horas martes, jueves y sábado de 17 a 20 horas



Beneficios durante la semana

– La Luna, Esquel: 10% de descuento con pago efectivo.

– Pil Pil, Esquel: 10% de descuento con pago efectivo.

– Coolibreat, Esquel, Menú Especial «Bienvenido al Invierno».

– Aladino, Esquel, 5% de descuento con pago efectivo de lunes a viernes.

– Cavendish, Esquel, Happy hour 2×1: todos los días de 18 a 20hs y miércoles de 18 a 21hs con Set de DJ.

– La Galesa Chocolateria, Esquel, 10% de descuento en chocolates con pago efectivo.

– Huellas del Sur tienda de regalos, Esquel, 15% de descuento con pago efectivo; 3 cuotas sin interés tarjeta 365, Visa, Master, Amex, Naranja.

– Del Turista, Esquel, 10% descuento con todos los medios de pago en todos los productos.

– Braese, Esquel, 10% de descuento con pago efectivo.

– Cumbres Blancas, Esquel, alojandose 3 noches, se regalan 2 más.

– Dormis aca HOSTEL, Esquel, 15% de descuento.

– Esquel HOUSE CAT, Esquel, $30.000 por día para 6 personas.

– El Abrojal VT, Esquel, 17% de descuento.

 Pyracanta, Esquel, 10% de descuento.