¡Se acabó el papel!

¿Cuánto papel higiénico es necesario tener en nuestra casa? ¿Uno por baño, dos? ¿Tres paquetes, veinticuatro? Para algunos ninguna cifra sería la adecuada, es una especie de número irreal. Mientras haya lugar en casa y lo vendan en el supermercado siempre será una buena razón para atesorarlo.

Lo que me lleva a pensar, estimado lector, ¿qué habrá pasado antes de su invención? O sea, ¿con qué se limpiaban el traste los griegos?

Porque, averiguando por aquí y por allá, me vengo a enterar de que los que inventaron el uso del papel para actividades mucho menos intelectuales que escribir un poema fueron, cómo no, los chinos. Allá por el siglo II antes de Cristo a los chinos diseñaron un papel especial para el aseo íntimo. Igual, como es de esperar para esa época, no era un elemento para todo el mundo, sólo los emperadores y alguno de sus cortesanos tenían acceso a tamaño adelanto. Y digo a tamaño adelanto porque se trataba de hojas tamaño, justamente, baño. Según algunos estudios, por el siglo XVI las hojas chinas de papel medían un metro de ancho por otro tanto de largo. A mí, personalmente, me parecen un poco incómodos, pero vaya a saber qué tipo de contorsiones tenían los emperadores chinos a la hora de andar usándolos.

Por suerte el papel higiénico tuvo una notable evolución desde aquellos inicios orientales hasta que, en 1857, un tal Joseph C. Gayetty le encontró la vuelta comercial. Lo llamó “Papel medicinal de Gayetty” y lo vendía en forma de láminas de papel humedecido con aloe vera. Luego vino la doble capa, los 140 metros y lo de “suavecito, suavecito”…

¿Qué haríamos hoy sin esas tersas superficies? ¿Quién querría vivir en los tiempos en que lo más sedoso que nos ofrecía la naturaleza eran hojas de lechuga, trapos, pieles, césped, hojas de coco o hasta de maíz? Los griegos se limpiaban con arcilla y piedras, los romanos, como nos mostraron algunas de las series televisivas más osadas, se servían de esponjas atadas a un palo y empapadas en agua salada. Por su parte, los inuit, el pueblo originario de las tierras árticas, optaban por musgo en verano y por nieve en invierno, y los pueblos de las zonas costeras solucionaban el tema con algas.

Más cercanos en el tiempo, los miembros de la realeza francesa apelaban a encajes y sedas. Y no fue hasta 1880, unos cuántos años después del elitista papel de Gayetty, cuando los hermanos Edward y Clarence Scott comenzaron a vender el papel enrollado que hoy conocemos. Demás está decir que el primer papel de los Scott no tiene ni un poquito que ver con el que hoy conocemos, con decir que recién en 1935 lanzaron un nuevo papel con el slogan de “papel libre de astillas”, ¿puede comprender, estimado lector, tamaña inferencia?

Y es que este elemento fue ganando importancia y un lugar de honor entre los avances de la humanidad, no son pocos los que lo pondrían junto a la computadora o el control remoto en una posible terna de los inventos más importantes de nuestra historia, dejando de lado a la lamparita o hasta el clip de pelo.

Si hasta en la guerra es uno de los insumos en que primero se piensa para las líneas de suministro, como fue en la Guerra del Golfo, que terminaron usándolo para camuflar los tanques, que de tan verdes se veían desde kilómetros de distancia hasta que decidieron envolverlos con papel higiénico en un ataque de creatividad higiénico militar.

Y si no, dígame usted, fiel lector, ¿si este elemento por momentos tan invisible, cuando estamos solos en casa y tanteamos con la mano y sólo encontramos un rollo vacío no se transforma de pronto en una de las ausencias más profundas de nuestra espiritualidad?

Javier Arias

