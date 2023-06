Por Javier Arias

Según dicen los que saben, una copa de vino todos los días es la dosis justa para entrarle al colesterol y cuidar cuerpo y corazón, aunque, a decir verdad, tengo un par de amigos que deben tener unos cuatro o cinco corazones, tanto por la cantidad de copas que se mandan al buche como por los desbarranques etílicos. Bueno, pero eso, definitivamente, es otra historia.

De lo que quería hablarle, estimado lector, es del vino y sus cosas, que no son pocas. Digo, porque a la hora de pasearse por la góndola de los vinos en el supermercado, todos somos enólogos, ponemos cara de someliers consumados, nos agarramos la barbilla, ladeamos la cabeza, comparamos, comentamos, si tenemos a alguien cerca, de taninos, colores, aromas y reminiscencias de grosellas búlgaras y terminamos eligiendo el más toraba de los que parecen buenos.

Lo que pasa es que para conocer de cepas da la impresión que se necesita cursar una carrera universitaria y hablar al menos tres idiomas.

Por lo menos tres idiomas, no vaya a ser que nos toque degustar una botella de la bodega de un tal Ian Hutcheon, empresario escocés, pero de los escoceses de Chile, dueño, a la sazón, de la bodega Viña Tremonte. Porque el vino que se le ocurrió producir al bueno de Ian no es cualquier vino, a eso voy con lo de los tres idiomas, por lo que hizo este escocés loco es meterle dentro del barril de roble donde madura su caldo de uvas de Cabernet Sauvignon ni más ni menos que un pedazo de meteorito. No un madero ahumado, no frutas rojas o césped de la campiña francesa, no, un pedazo de meteorito. Pero no un meteorito común y silvestre, de esos que usted o yo podemos encontrar en cualquier lluvia de meteoritos que nos caiga sobre la casa, no, se trata de una piedra extraterrestre que cayó hace 4.500 millones de años supuestamente procedente del cinturón de asteroides situado entre Marte y Júpiter. Y sí, el vino se llama “Meteorito”, ¿cómo si no?

Convengamos, fiel lector, que esto de meterle piedras marcianas al vino es de lo más estrafalario, aunque no la única curiosidad digna de mencionar de este líquido elemento, que no es agua.

Porque si la sobremesa se presta, estimado lector, y alguno se está mandando la parte de conocedor de cepajes y perfumes, ataque firme asegurando que el vino, tal cual lo conocemos es originario de las tierras que actualmente ocupa Bulgaria, y de se expandió gracias a los griegos, que no eran ningunos tontos, por cierto.

Pero si hablamos de extremos, la botella más polenta de vino no es ninguna francesa, griega ni americana; las antiguas barricas de vino chinas pueden albergar hasta 1800 litros, cantidad suficiente para más de una borrachera.

Pero la cantidad, si hablamos de vino, no es lo mismo que la calidad, sino que lo digan los bebedores de damajuanas. Porque, por lo que se sabe hasta la fecha, el vino más caro jamás pagado es un Chateau Yquem de 1811, por el cual se erogó la pco cristiana cifra de 75.000 libras esterlinas. No me pregunte cuántos pesos esto significa, porque con esto de dólar paralelo, dólar blue y dólar tecobroloquesemecanta es un desbarajuste cambiario que te la voglio dire.

Seguramente estos datos puedan mantenerlo en el centro de la conversación algunos minutos, pero si alguno llega a contratacar con maridajes y temperaturas, temas por demás complicados y aptos sólo para pocos elegidos, apure con la vertiente matemática. Por ejemplo, ¿cuántas uvas se necesitan para llenar una botella? Pocos podrán hacer frente a tamaño desafío. La respuesta exacta es que se utiliza aproximadamente un kilo de uvas para conseguir una botella de 750 centímetros cúbicos. Si algún vivilllo le llega a preguntar pero cuántas uvas va a tener un problema, yo que usted primero las cuento y después me mando la parte.

Eso sí, no se olvide de pasarme ese dato, y ya que está invitarme a la próxima comilona, que entre ambos, si no le ganamos a ese sabelotodo por lo menos le vamos a tomar todo el vino.

