Multitudinario acto Pablo Grasso lanzó su candidatura a la gobernación en Caleta Olivia

En un multitudinario acto, el intendente Pablo Grasso presentó su campaña a gobernador en Caleta Olivia, junto a su candidato a vicegobernador, Javier Omar Castro, y candidatos a diputados y diputadas provinciales por distrito. Como dato, estuvieron acompañando además el intendente de Piedra Buena Federico Bodlovic y Darío Menna.

Durante el encuentro, la candidata a diputada provincial, Agostina Mora, manifestó que “estamos acá en Caleta Olivia para contarle a todos los habitantes de Santa cruz todos los sueños y transformaciones que queremos seguir haciendo en la provincia, donde hemos trabajado de manera incansable desde 2015 para levantar y que hoy está en pie gracias a la voluntad inquebrantable gobernadora Alicia Kirchner”. Agregó: “Somos del pueblo y estamos al servicio del pueblo y venimos a acompañar un proyecto que está en el territorio y que viene para seguir transformando el territorio. Quiero celebrar que este 2023 las mujeres y diversidades seguimos ocupando espacio en la participación política y vamos, de la mano de la decisión política del compañero Pablo Grasso, a seguir construyendo transformación y derecho para el pueblo de Santa Cruz”.

Por su parte, Javier Castro, candidato a vicegobernador, dijo que “este proyecto viene a cumplir esos sueños que a veces quedaron truncados. Venimos a decirles de frente, como siempre estuvimos con ustedes, con esta hermosa militancia decirle a toda esta querida provincia que estamos dispuestos a seguir luchando a seguir intentando estar un poco mejor, para decirles a toda esta querida provincia que el 13 de agosto vamos a estar como hoy, celebrando. Queremos decirles que este sueño y proyecto lo construimos entre todos y cada uno de ustedes”.

Y aseguró que “es con Pablo Grasso, un militante que viene desde las bases, donde vamos a encontrar la solución. Es con todos y cada uno de los candidatos que en estos tiempos difíciles salen a poner la cara a esta sociedad. Si hay que arreglar cosas, las vamos a arreglar; si nos equivocamos, lo vamos a solucionar; pero vamos a ser capaces de cambiar el rumbo para que los que estamos ahora y las generaciones futuras puedan estar cada día un poco mejor”.

A la hora de tomar la palabra, Grasso aseguró que la política no se hace solo en campaña, sino que todos los días. “Tenemos que estar todos los días resolviendo los problemas que tienen la gente, no tenemos posibilidades de equivocarnos. Las soluciones las tenemos que dar en el momento. Por eso, cuando los compañeros y compañeras nos juntamos en el día de hoy, costó, pero acá estamos todos poniendo la cara. Nosotros no nos presentamos por las redes sociales, sino que ponemos la cara como la estamos poniendo acá, como la ponemos en cada territorio, en cada localidad, en cada vivienda, en cada sector que mis compañeros y compañeras tienen la posibilidad de visitar”, sostuvo.

En su discurso, además, recordó el camino de Néstor Kirchner Kirchner que paso de la intendencia, a la gobernación y de ahí a la Nación. “Yo lo miraba y escuchaba atentamente cómo marcaba el rumbo. Él te dejaba una responsabilidad y, siendo o no funcionario político, eras un militante político que resolvías porque eras parte de una construcción. Él fue al Gobierno Nacional, desde un lugar muy chiquitito, del punto más alejado del país, a gobernar el destino de la República Argentina con la misma convicción, idea y fortaleza. Yo lo seguía mirando cómo resolvía los problemas. Porque nosotros teníamos un compromiso político de resolver las realidades, porque nosotros preferimos que nos critiquen por hacer a que nos critiquen por no hacer nada. Nosotros tenemos que hacernos cargo de lo que está pasando en Santa Cruz”, aseguró.

Siguió contando que “cuando era chico quería cambiar el mundo y hoy también lo quiero cambiar. Pero primero tuvimos que cambiar la casa, tuvimos que cambiar el barrio, tuvimos que cambiar la ciudad y hoy es la oportunidad de cambiar la provincia. Vamos juntos, sigamos caminando juntos”.

El intendente de Río Gallegos pidió que “no permitamos que levante nuestra bandera otro que piensa que por tener un rejuntado, que para poder ganar una elección se junta con cualquiera. Nosotros nos juntamos con el pueblo trabajador, con los vecinos, con todos para resolver los problemas que tienen la gente. Todos los que están acá no pusieron un ‘pero’, los que están acá tienen trayectoria, tienen proyectos políticos para el desarrollo de cada uno de sus pueblos”.