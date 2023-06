Marcelo Polino habló del presente de Antonio Gasalla: “Él no tiene noción ni siquiera de dónde está”

El periodista y amigo íntimo del humorista de 82 años contó detalles de su salud y de la situación legal que atraviesa la familia, en litigio con Miguel Ángel Pierri, quien fuera su abogado durante los últimos 20 años.

En abril pasado, y con autorización de la familia, Marcelo Polino alertó sobre la salud de Antonio Gasalla. Por ese entonces, aseguró que el humorista de 82 años atravesaba “un momento delicado”: “Está teniendo unos problemas cognitivos desde ya dos años. Está perdiendo su memoria y a veces no reconoce a ciertas personas que se le acercan, y le pidieron que firme cosas, lo manipularon”.

El periodista decidió hacerlo público porque hace años que la familia Gasalla atravesaba un litigio legal con Julia Elena Díaz una mujer que, según ellos, intrusó la casa del humorista. Según ella, en tanto, es amiga de Antonio y lo asistió durante el último tiempo.

Así, las cosas, semanas después de que el escándalo tomara notoriedad, el capocómico fue trasladado a un centro de salud para realizarle estudios y permanece allí desde entonces. En el medio de esta situación, Miguel Ángel Pierri, quien fuera su abogado durante los últimos 20 años, inició un litigio con la familia por algunas cuestiones pendientes.

Quien contó esta nueva información fue Marcela Tauro en Intrusos. “Gasalla recibió estando internado la carta documento de Pierri. Acá, en la cara, él nos dijo que no la había enviado. En realidad, la mandó, no levantó nada, según dijo Polino, que está al tanto”, reveló la periodista y panelista del ciclo que conduce Flor de la V por la pantalla de América, antes de anunciar una nota con el amigo íntimo y vecino de Gasalla y quien, de alguna manera, se convirtió en una suerte de vocero, siempre con autorización de la familia.

Por su parte, el abogado había advertido que “en ningún momento” había demandado a quien fuera su cliente, y aclaró que, durante una charla en su estudio con Carlos Gasalla, hermano de Antonio, le dijo que había una factura pendiente por sus honorarios, y que le pidió que lo notificara de manera formal. “Lo que hice fue, a través de cartas documento, como hacemos los abogados, plantearle cuáles eran los hechos. Es más, en ningún momento hay intimación de plazo al pago justamente en honor a la amistad con Antonio”, sostuvo Pierri.

En este contexto, Marcelo Polino fue entrevistado por Intrusos y contó detalles sobre el presente de su amigo, tanto de su salud como de la situación judicial. “Sé que el 30 de mayo la familia había sido citada a una mediación. En realidad, a nombre de Antonio, y tuvo que recibirla el curador. O sea, recibió la carta documento estando internado”, dijo el periodista.

“No te pareció de buen gusto…”, remarcó el cronista y Polino respondió: “No soy quién para calificar, pero me parece que cuando uno quiere a alguien, también hay que cuidarlo”. Y volvió a hacer hincapié al hecho de haber recibido la notificación durante su internación. En tanto, remarcó no estar en conocimiento del verdadero vínculo entre Gasalla y Pierri.

“Yo estoy abocado al tema de la salud, así que trato de preservarme de todo lo que tiene que ver con el resto porque mi amigo está internado y estamos tratando de que esté mejor”, dijo el conductor y, ante la consulta sobre la reacción del humorista al recibir la cara documento advirtió que Gasalla “no tiene noción ni siquiera de dónde está”.

Tiempo atrás, cuando salió a la luz el presente del capocómico que en marzo cumplió 82 años, el periodista Ángel de Brito también se refirió a su diagnóstico. “Hay que decir las cosas como son. Yo daba vueltas para no decir Alzheimer, me costaba porque era algo que la familia había mantenido en la privacidad. Después me autorizaron a contarlo”, indicó el conductor en LAM.

FUENTE: Teleshow