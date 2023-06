Madryn: La Canasta Básica aumentó su valor un 8,4%

El Centro de Estudio José María Rey del Partido Socialista informó que luego del relevamiento de precios realizado en las cuatro grandes cadenas de hipermercados en nuestra ciudad, a los 50 productos de la canasta de alimentos básica, surge que la variación de precios de los mismos respecto al mes de mayo de 2023 fué del 8,4 %

Los artículos que registran el mayor porcentaje de aumentos son: Azúcar (80%), Tomate redondo por kg 54%, Picada especial por Kg 46%, Café moloido por 250 grs. 41%, Huevos por docena 29%, Queso cremoso x kg 20%, Tapa asado el kg 19%, arroz 16%, Jabón líquido para lavarropas por 800 ml 18%.

Además, informaron que “se observa además una gran disparidad de precios de los productos frescos secos entre las bocas de expendio relevadas, algo que siempre se da en procesos inflacionarios como el que estamos viviendo más allá de la estacionalidad”.

Los productos relevados corresponden a productos cárneos, vegetales y frutas, no perecederos y artículos de limpieza, tomándose siempre las mismas marcas y en las mismas bocas de expendio.

El índice comunicado no refleja el aumento del costo de vida ya que no incluye tarifas de servicios, vestimenta, esparcimiento, combustibles, etc.

Con el porcentaje de aumento de precios relevado en el mes de mayo 2023 y de mantenerse estos guarismos, se llega a la conclusión que durante todo el año 2023 el porcentaje de aumento de los 50 productos de la canasta para cubrir las necesidades básicas en Puerto Madryn será del 107,4 %, es decir que, si en enero 2023 un hogar gastó $ 30000 mensuales en alimentos y productos de limpieza, en enero de 2024 deberá disponer de $ 63,222.