La reacción de los participantes de Gran Hermano Chile al ver por primera vez un bidet

En la misma casa de Martínez que hasta fines de marzo albergó a los participantes de Gran Hermano Argentina, edición que se vio por la pantalla de Telefe y consagró como ganador a Marcos Ginocchio, este domingo comenzó a emitirse la versión chilena del reality que sale al aire por Chilevisión. Y, tras la presentación de los concursantes, se vivió una particular situación que se viralizó en las redes sociales y tuvo como protagonista a un bidet.

Sucede que dos de las hermanitas que ingresaron al programa se sorprendieron al entrar al baño y descubrir este sanitario que no suele utilizarse en su país. La insólita situación se dio entre Jennifer Galvarini y Alessia Traverso, quienes mantuvieron un diálogo que llamó la atención de Diego Poggi, encargado de la transmisión en vivo a través de las redes sociales. “Mira esto que hay acá, yo no conocía este mini baño, en mi vida yo había visto esta cosa”, le dijo una de las jugadoras a su compañera mientras examinaba el bidet. Y siguió: “Entonces, estuve descubriendo qué es y ‘caché’ que es para lavarse el ‘poto’”.

Frente a esta situación, el host digital no pudo contener la risa. “Es un bidet, ¿qué? ¿los chilenos no tienen bidet?”, se preguntó Poggi frente a más de 12 mil internautas que estaban siguiendo el vivo. Ajena a este comentario, la hermanita abrió el agua mientras se agachaba, generando que un fuerte chorro terminara apuntando a su cara.

“Espectacular, corten este pedazo, por favor, que alguien lo suba a Tik Tok y me etiquetan”, pidió entonces el periodista que no podía acreditar lo que le tocaba relatar en las redes. Y siguió: “Casi se le moja la jeta, yo no puedo creer lo que vi, no lo puedo creer. ¡Se acaba de lavar la señora la cotorra y ella puso la cara ahí, yo no lo puedo creer!”.

Cabe recordar que esta nueva versión del reality, que cuenta con 18 participantes, batió un récord a nivel mundial al incorporar a una jugadora de 77 años, Mónica Ramos. La mujer fue la octava jugadora en entrar a la casa y se convirtió así en la más longeva de Gran Hermano a nivel mundial. Trabaja en ferias ambulantes y sorprendió por su estilo y vitalidad. Defendió su pelo color violeta y se rió de quienes la tildaron de “vieja ridícula” cuando cambió su color. “Me siento bien, estoy conforme con lo que soy”, apuntó Ramos antes de ingresar a la casa. “Me gusta participar en esto porque es una oportunidad que no se da dos veces en la vida y menos a mi edad”, admitió.

El encargado de darles la bienvenida a los participantes, desde Buenos Aires, fue el conductor del matinal Contigo en la mañana, Julio César Rodríguez. Desde Santiago de Chile, la conductora Diana Bolocco condujo la gala e interactuó con los familiares de los flamantes jugadores. El promedio de edad de los participantes es de 30 años, y según sus edades, están divididos así: 2 son menores de 20 años, 13 tienen entre 20 y 40, y 3 son mayores de 40. Otro de los datos revelados por el equipo de Gran Hermano Chile tiene que ver con sus ocupaciones: 9 son profesionales, 6 tienen un oficio y 3 son estudiantes. En cuanto a su estado civil, 11 son solteros, 3 están en pareja, 2 están divorciados y 2 están casados. Y entre ellos, suman 6 hijos.

